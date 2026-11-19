La nueva regla del fuera de juego, propuesta con el objetivo de aumentar el número de goles y fomentar un juego ofensivo, no dio los resultados esperados. El cambio sugerido por el exentrenador del Arsenal, Arsène Wenger, fue rechazado por la International Football Association Board (IFAB) tras ser sometido a pruebas.

Esta idea, denominada «fuera de juego Wenger», pretendía reducir las situaciones polémicas y crear más oportunidades para los delanteros. Sin embargo, aunque los resultados de las pruebas mostraron que el nuevo reglamento podría alterar las tácticas de los equipos, no proporcionó una base sólida para un aumento en el número de goles.

¿Cómo debía funcionar el «fuera de juego Wenger»?

Según la regla vigente, un delantero puede ser sancionado por fuera de juego si se encuentra por delante del penúltimo adversario en el momento en que se le pasa el balón e interviene activamente en el juego. En este caso, se tiene en cuenta cualquier parte del cuerpo con la que se pueda marcar un gol.

El nuevo reglamento propuesto por Arsène Wenger pretendía modificar este criterio. Según este, un jugador solo sería declarado en fuera de juego si su cabeza, cuerpo y pies estuvieran completamente por delante del penúltimo defensa del equipo rival.

En otras palabras, si alguna parte del cuerpo del delantero estuviera en la misma línea que el defensa, el árbitro no debería señalar fuera de juego. Esto habría otorgado a los delanteros una ventaja mayor en comparación con la regla actual.

¿Qué mostraron los resultados de las pruebas?

Según el diario The Times, esta regla fue probada en Canadá. Durante el experimento, se determinó que los nuevos criterios podrían influir en las tácticas defensivas de los equipos.

En particular, los defensas podrían verse obligados a posicionarse más atrás para no dejar demasiado espacio a los delanteros. Sin embargo, este cambio no produjo el resultado esperado de un aumento significativo en el número de goles.

Lo más destacable es que el propio Arsène Wenger, quien propuso la regla, no quedó satisfecho con los resultados de las pruebas. Esto significa que el atractivo teórico de la nueva norma no garantizaba su eficacia en la práctica.

La regla del fuera de juego no cambiará por ahora

Basándose en estos resultados, la IFAB decidió no aprobar el «fuera de juego Wenger». Esto implica que, por el momento, no se realizarán cambios en las reglas del fútbol en este aspecto.

En realidad, la idea de modificar la regla del fuera de juego se debate desde hace muchos años. Por un lado, los aficionados desean más goles y un juego ofensivo. Por otro, es fundamental mantener el equilibrio táctico, la estructura del juego y la precisión en el arbitraje.

La propuesta de Wenger buscaba precisamente encontrar el equilibrio entre estos dos objetivos. Pero dado que las pruebas no mostraron la eficacia esperada, los aficionados al fútbol seguirán rigiéndose por la interpretación actual de la regla del fuera de juego.