Tragedia en Namangan: un joven de 23 años se ahoga en un arroyo

Un trágico incidente ocurrió en una zona recreativa ubicada en el distrito de Pop, en la región de Namangan. Un joven de 23 años se ahogó mientras nadaba en el arroyo Chodaksoy.

Según información preliminar, el joven había llegado a la zona con familiares para descansar. Mientras estaban relajándose, él entró al arroyo, pero debido a un descuido no pudo salir del agua.

Los testigos afirman que el incidente ocurrió en muy poco tiempo y los presentes intentaron ayudar de inmediato. Posteriormente, los servicios de rescate fueron llamados al lugar.

Actualmente, continúan las labores de búsqueda y rescate para localizar al joven. Al mismo tiempo, se ha iniciado una investigación previa sobre el caso.

Las autoridades piden a los ciudadanos, especialmente durante la temporada de verano, que sigan estrictamente las medidas de precaución al nadar en cuerpos de agua desconocidos y no controlados, y que no violen las normas de seguridad.