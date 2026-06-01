Tragedia en Namangan: un joven de 23 años se ahoga en un arroyo

·162·Sociedad
Tragedia en Namangan: un joven de 23 años se ahoga en un arroyo

Un trágico incidente ocurrió en una zona recreativa ubicada en el distrito de Pop, en la región de Namangan. Un joven de 23 años se ahogó mientras nadaba en el arroyo Chodaksoy.

Según información preliminar, el joven había llegado a la zona con familiares para descansar. Mientras estaban relajándose, él entró al arroyo, pero debido a un descuido no pudo salir del agua.

Los testigos afirman que el incidente ocurrió en muy poco tiempo y los presentes intentaron ayudar de inmediato. Posteriormente, los servicios de rescate fueron llamados al lugar.

Actualmente, continúan las labores de búsqueda y rescate para localizar al joven. Al mismo tiempo, se ha iniciado una investigación previa sobre el caso.

Las autoridades piden a los ciudadanos, especialmente durante la temporada de verano, que sigan estrictamente las medidas de precaución al nadar en cuerpos de agua desconocidos y no controlados, y que no violen las normas de seguridad.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Bloguero multado por conducir un coche de juguete infantil en la vía públicaHoy, 09:54Jahongir Otajonov demuestra el arte de ordeñar vacas (Video)Hoy, 08:33Lanzamiento de servicio directo de autobús de Taskent a Issyk-KulHoy, 07:57El alcalde de Taskent presenta el plan de desarrollo del distrito de UchtepaHoy, 07:53Descubierta una gran estafa de venta de coches en TaskentHoy, 07:49Podría abolirse el procedimiento para recompensar a empleados que rechazan sobornosHoy, 07:29
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Sociedad noticias

¿Se ha confirmado la presencia de un cocodrilo en el Gran Canal de Ferganá?
Un mar inmenso que apareció en medio del desierto en Uzbekistán asombra a todos
« Concierto en vivo » en una obra: un espectáculo inusual creado por trabajadores conquista Internet
Nace un bebé « gigante » en Qashqadaryo
Un chico nacido en 2007 se casó con su vecina
Un conductor se queda dormido y provoca un terrible accidente de tráfico en Samarcanda
Un ramo de 3200 dólares genera debate
La operación de una conocida bloguera en Kazajistán termina en tragedia