Revolut comienza su entrada en el mercado indio

El gigante británico de tecnología financiera Revolut ha comenzado a ofrecer sus servicios a usuarios en la India como parte de un programa beta controlado antes de un lanzamiento a gran escala. La compañía abrió los registros a principios de este año, y varios miles de usuarios en la lista de espera ahora tienen acceso a la aplicación, informa Techcrunch.com informa .

Un portavoz de Revolut declaró que una versión beta localizada de la aplicación para el mercado indio ya está disponible en Google Play Store y Apple App Store. El objetivo de esta fase es recopilar comentarios sobre el rendimiento del producto y mejorar la experiencia del cliente antes de abrir la plataforma al público general. Actualmente, hay unas 450.000 personas en la lista de espera.

Los participantes del programa beta pueden utilizar pagos UPI, monederos electrónicos, tarjetas de débito locales y multidivisa, así como tarjetas virtuales. Sin embargo, debido a los requisitos de licencia bancaria, no se ofrecerán cuentas familiares o conjuntas en el mercado indio. La compañía planea abrir el registro a todos los usuarios en un futuro próximo.

Revolut ha estado trabajando en su entrada al mercado indio desde 2021. En 2022, la compañía adquirió Arvog Forex para fortalecer sus capacidades regulatorias y obtuvo una licencia PPI del Banco de la Reserva de la India. Esta licencia permite a la empresa ofrecer servicios integrados con monederos digitales y la red UPI.

La compañía tiene como objetivo atraer a 20 millones de usuarios en la India para 2030 y procesar al menos 7 mil millones de dólares en transacciones. Revolut se dirige principalmente a usuarios expertos en tecnología de entre 25 y 45 años.