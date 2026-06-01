Anthropic presenta una solicitud confidencial para su salida a bolsa

Anthropic, el creador del chatbot Claude, ha presentado una solicitud confidencial para una oferta pública inicial (IPO). La empresa, valorada en aproximadamente 1 billón de dólares, anunció en su blog oficial que ha presentado los documentos pertinentes a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Esto fue reportado por Techcrunch.com .

Hasta el momento, Anthropic no ha revelado el número de acciones que saldrán a la venta ni su precio. Según representantes de la empresa, el proceso de IPO dependerá de las condiciones del mercado y otros factores externos. Este paso se produce apenas una semana después de una ronda de inversión de serie H de 65 mil millones de dólares que elevó la valoración de la empresa a 965 mil millones de dólares.

Esta ronda de inversión fue liderada por fondos importantes como Altimeter Capital, Dragoneer y Sequoia Capital, atrayendo a numerosos inversores institucionales. Este movimiento de Anthropic coincide con un período intenso, ya que SpaceX se prepara para una IPO con una valoración de 2 billones de dólares.

Asimismo, el principal competidor de Anthropic, OpenAI, también se está preparando para su propio proceso de IPO. En marzo, OpenAI recaudó 122 mil millones de dólares, elevando su valoración a 852 mil millones de dólares. Se espera que la competencia entre los dos grandes laboratorios en el mercado bursátil ponga a prueba el interés de los inversores en la inteligencia artificial.

Fundada en 2021 por antiguos empleados de OpenAI, Anthropic fue vista inicialmente como un outsider. Sin embargo, gracias al modelo Claude y al sistema de ciberseguridad Mythos, los ingresos de la empresa han crecido drásticamente. Según los informes, la tasa de ingresos anual de la empresa ha pasado de 9 mil millones de dólares a finales de 2025 a 47 mil millones de dólares en la actualidad.