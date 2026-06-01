Caída global en los servicios de Microsoft: Office y Teams fuera de servicio

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Caída global en los servicios de Microsoft: Office y Teams fuera de servicio

El lunes 1 de junio de 2026, usuarios de todo el mundo experimentaron interrupciones significativas en los servicios en la nube de Microsoft. Los problemas afectaron principalmente a las versiones web de la suite Microsoft 365, específicamente a Microsoft Teams y Office for the web. Como resultado, la capacidad de abrir archivos e intercambiar mensajes en entornos corporativos se perdió temporalmente. Esto fue reportado por Ixbt.com .

La página oficial de Microsoft 365 Status confirmó que la empresa está investigando informes de usuarios que no podían abrir archivos en las plataformas Office for the web y Microsoft Teams. Poco después, los desarrolladores aclararon la situación: un análisis de la telemetría del servicio mostró un fuerte aumento en las tasas de error en todas las aplicaciones web de Office.

Durante varias horas, no se reveló la causa exacta de la falla ni el alcance geográfico del problema. Sin embargo, los especialistas de Microsoft trabajaron rápidamente para resolverlo. En un mensaje actualizado, Microsoft 365 Status anunció oficialmente que todas las fallas técnicas habían sido resueltas por completo.

Actualmente, el acceso a Excel, las aplicaciones web de SharePoint y el mensajero Teams se ha restablecido por completo para todos los usuarios. La empresa se disculpó con los usuarios por los inconvenientes causados y está monitoreando el sistema para garantizar un funcionamiento estable.

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Abror Shuhratov
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