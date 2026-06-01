Huawei presenta el Router X1 Pro Gaming Edition con 11 antenas y Wi-Fi 7+

Huawei ha presentado oficialmente su nuevo router para juegos Router X1 Pro Gaming Edition en China. El dispositivo ya está disponible para reserva a un precio de 666 yuanes (aproximadamente 98 dólares). El nuevo modelo es compatible con la tecnología Wi-Fi 7+ desarrollada por Huawei, que garantiza una mejor penetración de la señal a través de las paredes y una mayor resistencia a las interferencias. Así lo informa Ixbt.com .

El router cuenta con el sistema Multi-Link Operation (MLO), una de las funciones clave del estándar Wi-Fi 7. Esta tecnología permite que los dispositivos compatibles se conecten simultáneamente a las bandas de 2,4 y 5 GHz, lo que aumenta significativamente la velocidad y la estabilidad de la transferencia de datos. El dispositivo está diseñado en una carcasa cilíndrica y equipado con 11 antenas que proporcionan una cobertura de 360 grados.

Técnicamente, el Router X1 Pro Gaming Edition está equipado con cuatro puertos Ethernet de 2,5 Gbps. La plataforma de hardware se basa en el chip SoC Huawei Lingxiao. El router también incluye la función Game Turbo para una mayor estabilidad durante los juegos y una pasarela Star Flash.

El nuevo router está totalmente integrado en el ecosistema de hogar inteligente basado en el sistema operativo HarmonyOS. Esto permite a los usuarios gestionar cómodamente todos los dispositivos inteligentes a través de una única red. Diseñado específicamente para los entusiastas de los juegos, este modelo sirve para reducir la latencia al mínimo.