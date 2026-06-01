Huawei Nova 16 y Nova 16z: batería de 7000 mAh y conectividad satelital

Huawei ha ampliado su línea de smartphones de gama media con los nuevos modelos Nova 16 y Nova 16z. Estos dispositivos están equipados con funciones que antes solo se encontraban en los buques insignia, incluido un sistema de mensajería satelital y baterías de ultra alta capacidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

El modelo Nova 16 cuenta con un procesador Kirin 9010S y una pantalla OLED de 6,68 pulgadas con una resolución de 2800 x 1280 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Lo más destacado del dispositivo es su batería de 7000 mAh y la tecnología de carga rápida de 100 vatios. El sistema de cámara incluye un sensor principal de 50 megapíxeles y un módulo periscópico con zoom digital de 100x. También es compatible con comunicación satelital bidireccional a través del sistema BeiDou, Wi-Fi 7 y el estándar de protección IP65.

La versión Nova 16z está impulsada por un chip Kirin 8020 y viene con una pantalla FHD+ de 6,7 pulgadas. El smartphone está equipado con una batería de 6000 mAh y también incluye un cargador de 100 vatios. El bloque de cámara consta de un sensor principal de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 12 megapíxeles, mientras que la cámara selfie es de 50 megapíxeles.

Ambos smartphones funcionan con el nuevo sistema operativo HarmonyOS 6.1. Se han integrado funciones de Inteligencia Artificial (IA) en el sistema, como el procesamiento de imágenes y un asistente de voz inteligente. En cuanto a los precios, el modelo Nova 16z comienza en 335 dólares, mientras que el Huawei Nova 16 parte desde los 420 dólares.