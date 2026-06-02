Del escenario al futuro: ¿Dónde están ahora los graduados de Startup Battlefield?

Muchas de las empresas más influyentes en la historia de la tecnología no comenzaron con anuncios de inversión sensacionalistas, sino con una simple presentación. Dropbox demostró sus capacidades ante una audiencia escéptica, y Cloudflare subió al escenario cuando la mayoría de la gente aún no entendía las tecnologías de red. Gigantes como Discord, Mint, Trello y N26 han superado una prueba común: el concurso TechCrunch Startup Battlefield. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Battlefield no es solo una competencia, sino una verdadera plataforma de lanzamiento. Las cifras lo confirman: hasta ahora, más de 1,700 empresas han competido en este escenario. Juntas, han recaudado 32 mil millones de dólares y han logrado más de 250 salidas exitosas. Esto incluye adquisiciones por parte de corporaciones como Microsoft, Google, Salesforce y Amazon. Incluso Dropbox adquirió a su colega de Battlefield, DocSend, en 2021.

Para miles de fundadores, este concurso ha sido un punto de inflexión para ganar la atención mundial. Este año también existe la oportunidad de unirse a esta prestigiosa comunidad. Dada la alta demanda, el plazo de solicitud para Startup Battlefield 2026 se ha extendido hasta el 8 de junio. Esta es una oportunidad única para que la nueva generación de startups demuestre su potencial.

El hecho de que entre los ganadores haya emprendedores de campos como la logística militar, como Kevin Damoa (fundador de Glīd, ganador de 2025), demuestra que los fundadores exitosos pueden provenir de cualquier industria. Innovadores como Capella Kerst, fundadora de geCKo Materials, también comenzaron su camino aquí. TechCrunch comparte las experiencias de estos fundadores en la formación de equipos y la recaudación de fondos a través de su podcast Build Mode.