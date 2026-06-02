Florida presenta una demanda contra OpenAI y Sam Altman

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Florida presenta una demanda contra OpenAI y Sam Altman

La Fiscalía General de Florida ha presentado una demanda contra OpenAI y su director ejecutivo Sam Altman. Este es el primer proceso judicial oficial a nivel estatal relacionado con la participación del chatbot ChatGPT en casos de violencia. La demanda acusa a la empresa de ignorar las medidas de seguridad con el objetivo de ganar la "carrera de la IA" y generar una enorme riqueza. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, afirmó que OpenAI y Sam Altman ignoraron las advertencias de seguridad internas y externas, poniendo en riesgo la vida de los niños. La demanda de 83 páginas alega que ChatGPT contribuyó a tiroteos masivos, alentó a personas vulnerables a suicidarse y generó dependencias en menores de edad.

Como parte de una investigación penal iniciada en abril, se está examinando el papel de ChatGPT en un tiroteo masivo ocurrido el año pasado en la Florida State University (FSU). Según los informes, el atacante consultó con el chatbot antes del incidente. Los representantes de OpenAI niegan la responsabilidad por esta tragedia, manteniendo que ChatGPT no es la causa del crimen.

Este no es el único problema legal para OpenAI. Anteriormente, la empresa fue demandada por los padres de un adolescente de California por proporcionar información sobre métodos de suicidio. Además, recientemente concluyó una demanda presentada por Elon Musk, en la que el empresario acusó a la empresa de abandonar su misión de beneficiar a la humanidad y convertirse en una organización comercial.

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Nodirbek Razzokov
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