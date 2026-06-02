¿Se acaba la era del combustible líquido? Creado un motor de plasma revolucionario en EE. UU.

La corporación estadounidense The Aerospace Corporation ha anunciado un gran avance en el desarrollo de una de las tecnologías más complejas de la astronáutica moderna: un motor de cohete de combustible sólido que puede encenderse y apagarse varias veces durante el vuelo. El equipo de investigación ya ha creado un prototipo experimental del motor. Utiliza pulsos de plasma controlados electrónicamente que consumen una energía mínima. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

El principal problema de los motores de combustible sólido tradicionales es que, una vez que el combustible se enciende, el proceso no se puede detener hasta que se consuma por completo. A diferencia de los motores de combustible líquido, era imposible apagarlos, reiniciarlos o ajustar con precisión el empuje. Por esta razón, para misiones espaciales complejas se suelen utilizar motores de líquido, más caros y técnicamente complejos.

Para resolver este problema, los expertos de The Aerospace Corporation unieron fuerzas con personal de la University of Southern California y la Naval Postgraduate School. Los investigadores están probando la tecnología de pulsos de plasma de nanosegundos (NPPD). Este método permite controlar el proceso de combustión del combustible sólido mediante descargas eléctricas ultracortas. La base de la tecnología se basa en la generación de plasma de baja temperatura mediante pulsos de alto voltaje que duran menos de 100 nanosegundos.

Los motores de combustible sólido se utilizan ampliamente en el sector espacial debido a su diseño simple, fiabilidad y capacidad para proporcionar un alto empuje con un peso relativamente bajo. Carecen de turbobombas y válvulas complejas, lo que los hace baratos y fáciles de operar. La nueva tecnología permite controlar el proceso de combustión y reiniciar el motor manteniendo estas ventajas.

Según los desarrolladores, el nuevo sistema puede funcionar con varios tipos de combustibles sólidos y no requiere tanques de presión pesados. Esta tecnología es adecuada tanto para satélites en miniatura de formato CubeSat como para grandes naves espaciales. Actualmente, el proyecto se encuentra en las primeras etapas de investigación, pero se espera que amplíe significativamente las capacidades de maniobra orbital de los satélites en el futuro.