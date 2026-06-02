Rusia planea producir 500 nuevos aviones en 10 años

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Rusia planea producir 500 nuevos aviones en 10 años

Vadim Badekha, jefe de la United Aircraft Corporation (UAC), estima que la demanda de nuevas aeronaves por parte de las aerolíneas rusas será de casi 500 unidades en los próximos 10 a 12 años. Este plan contempla la transición hacia equipos de fabricación local como parte de una estrategia de sustitución de importaciones, ante la retirada gradual de aviones extranjeros como Boeing y Airbus. Así lo informa Ixbt.com .

Según Badekha, los contratos para el primer lote de aviones de aviación civil ya han sido firmados y se encuentran en fase de producción. Los parámetros clave para los siguientes lotes han sido acordados, y la empresa debe ahora formalizar estos acuerdos mediante contratos oficiales. La finalización del programa de inversión permitirá alcanzar este volumen de producción.

Representantes del Ministerio de Industria y Comercio de Rusia declararon que se requieren más de 3 billones de rublos para poner en marcha el segundo lote de aviones locales. Tras la revisión de las propuestas presentadas al gobierno, se espera la aprobación de un nuevo programa integral para el desarrollo de la industria aeronáutica.

Las entregas previstas incluyen 90 MS-21 para Aeroflot, 100 Tu-214 para S7 Airlines, 20 Il-114-300 para Aurora y al menos 100 aviones SJ-100 con sustitución de importaciones. La UAC confía en que estas necesidades serán confirmadas mediante pedidos en firme por parte de las aerolíneas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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