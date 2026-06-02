La startup de defensa Mach Industries cuadruplica su valoración en un año

Mach Industries, una startup de tecnología de defensa fundada por Ethan Thornton, de 22 años, ha recaudado 300 millones de dólares en una ronda de financiación de serie C. Tras esta ronda, la valoración de mercado de la empresa alcanzó los 1.800 millones de dólares. Esto es casi cuatro veces más que la cifra del año pasado: en junio de 2025, la empresa estaba valorada en 470 millones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com .

Esta ronda de inversión fue liderada por Infinite Capital y Ribbit Capital. También participaron en el proyecto inversores importantes como Bedrock Capital, Sequoia Capital y Khosla Ventures. Según el fundador de Mach Industries, Ethan Thornton, el desarrollo de sistemas de armas autónomos requiere un capital significativo, por lo que la empresa planeaba inicialmente recaudar 200 millones de dólares, pero debido al gran interés de los inversores, esta cantidad se aumentó a 300 millones de dólares.

Fundada en 2023, Mach Industries trabaja actualmente en cinco vehículos autónomos: Viper (un avión a reacción de despegue y aterrizaje vertical), Glide (un planeador de gran altitud), Stratos (una plataforma de vigilancia aérea), Dart (un interceptor antidrones de bajo coste) y Pike (un lanzador de municiones de largo alcance). La empresa planea comenzar la producción de al menos tres de estos sistemas el próximo año.

Además, la startup ha firmado recientemente un nuevo contrato con el Departamento de Defensa de EE. UU. (Pentágono). Según un acuerdo con la Defense Innovation Unit (DIU), la empresa desarrollará un gran avión de ataque para la Marina que no requiere pista de aterrizaje. Este proyecto también podría utilizarse con fines comerciales en el futuro.

Actualmente, el equipo de Mach Industries cuenta con más de 350 empleados. La empresa cuenta con una planta de producción de más de 10.000 metros cuadrados en Huntington Beach, California, así como con centros de diseño e ingeniería en otras regiones. Ethan Thornton dejó el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) a los 19 años para fundar esta startup.