NVIDIA presenta el nuevo procesador RTX Spark para agentes de IA

En la feria Computex de Taipéi, NVIDIA presentó un nuevo procesador para PC llamado RTX Spark. La compañía denomina a este desarrollo un "superchip"; cuenta con una potencia de 1 petaflop y está diseñado específicamente para ejecutar de forma segura agentes de inteligencia artificial como OpenClaw o Hermes Agent. Con esta innovación, NVIDIA pretende ampliar su cuota en el mercado de CPU de 200.000 millones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Los PC con Windows equipados con los nuevos chips RTX Spark saldrán a la venta este otoño. Serán fabricados por marcas líderes como ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface y MSI, y posteriormente se unirán Acer y Gigabyte. Gracias a una tecnología especial de "sandbox" desarrollada en colaboración con Microsoft, los usuarios podrán ejecutar modelos de lenguaje grandes (LLM) directamente en sus dispositivos, sin necesidad de servicios en la nube.

El fundador y director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, señaló que esta tecnología pondrá fin a la era de abrir, hacer clic y escribir manualmente en las aplicaciones. "Con RTX Spark y Microsoft Windows, simplemente pides algo y el ordenador hace el trabajo", afirmó. Se espera que el sistema se convierta en una herramienta fundamental no solo para creadores y jugadores, sino también para miles de millones de agentes de IA que automatizan las tareas diarias.

Actualmente, más de 100 desarrolladores de software, incluidos Adobe, Blender, ComfyUI, Riot Games y Xbox, han confirmado su soporte para el nuevo chip. NVIDIA promete que su tecnología RTX mejorará la calidad de imagen y acelerará las funciones de IA en más de 1.000 juegos y aplicaciones. Este es un paso importante para NVIDIA en su regreso al mercado de Windows basado en la arquitectura ARM tras el fracaso de Surface RT en 2013.