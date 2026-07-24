Un perro «delata» a un deudor de pensión alimenticia escondido en un sofá (video)

En la ciudad rusa de Nizhni Nóvgorod, un deudor de pensión alimenticia que se escondía de los alguaciles fue encontrado de una manera insólita. El hombre se había ocultado dentro de un sofá cama, pero las acciones del perro de la casa llamaron la atención de los agentes.

Según el Servicio Federal de Alguaciles, la deuda por pensión alimenticia del ciudadano buscado superaba los 220 000 rublos.

Los alguaciles inspeccionaron la casa

De acuerdo con el servicio de prensa del FSSP, los agentes acudieron al apartamento donde probablemente residía el deudor.

Durante la inspección de la vivienda, los alguaciles prestaron atención a un perro que daba vueltas continuamente alrededor del sofá cama. Las inusuales acciones del animal despertaron sospechas de que había alguien dentro del mueble.

«Se encontró al ciudadano escondido dentro del sofá cama. Sin querer abandonar su escondite, se aferró con todas sus fuerzas a la estructura», reza el comunicado.

El hombre no quería salir del sofá

Cuando los alguaciles abrieron el sofá, se reveló que el hombre buscado estaba escondido en su interior.

Según el informe, se negó a salir voluntariamente y se agarró firmemente a la estructura del mueble. Tras esto, los agentes lo sacaron del interior del sofá.

El incidente también generó interés en las redes sociales. Los usuarios comentan en tono de broma que fue el propio perro de la casa quien indicó la ubicación del deudor.

El monto de la deuda superó los 220 000 rublos

Según los datos del FSSP, la deuda por pensión alimenticia del hombre superaba los 220 000 rublos .

Fue incluido en la lista de búsqueda por no cumplir con sus obligaciones. Una vez encontrado, el ciudadano fue detenido e interrogado.

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Riesgo de hasta un año de prisión

El servicio de alguaciles indicó que si el hombre no paga la deuda, se podría considerar la cuestión de su responsabilidad penal.

Según la declaración del FSSP, si se confirma la evasión del pago de la pensión alimenticia, el ciudadano podría enfrentar una pena de privación de libertad de hasta un año .

Sin embargo, el tipo y la cantidad de la pena definitiva serán determinados por el tribunal. Por ahora, no se ha revelado por completo la decisión procesal adoptada contra el hombre.

Esconderse no cancela la deuda

Evitar los pagos de la pensión alimenticia o esconderse de los alguaciles no anula las obligaciones del ciudadano. Al contrario, puede aumentar el monto de la deuda y acarrear responsabilidad administrativa o penal.

En el caso de Nizhni Nóvgorod, los planes del deudor fueron arruinados no por los agentes de la ley, sino principalmente por su propio perro.

¿Crees que en esta historia el «héroe» más inesperado fue el perro? Deja tu opinión en los comentarios.