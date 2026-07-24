Monedas de oro revelan un secreto marítimo de 30 años

Científicos británicos han esclarecido finalmente un misterio de naufragio que duraba casi 30 años. Los investigadores determinaron que los restos del naufragio descubiertos en 1995 cerca de las costas del sur de Inglaterra pertenecían a un barco mercante holandés llamado Dom van Keulen ,

En aquel entonces, los buzos encontraron en el fondo del mar más de 400 monedas de oro marroquíes, pero el nombre y el origen del barco habían permanecido desconocidos. Según nuevas investigaciones, el barco hizo agua y se hundió mientras navegaba desde Marruecos hacia los Países Bajos en 1633 . Todos los miembros de la tripulación sobrevivieron.

La investigación British Museum, Bournemouth University y South West Maritime Archaeology Group fue el resultado de casi 30 años de colaboración entre científicos y buzos. Se proporciona información detallada al respecto en el libro publicado recientemente titulado "From Morocco to the Coast of England: The Story of the Dom van Keulen and its Remarkable Cargo" .

Se supo que el barco transportaba 150 sacos de goma arábiga, 64 sacos de salitre, 320 pieles de cabra y 9 mil monedas de oro marroquíes. Según los científicos, gran parte de la carga fue rescatada en ese momento, pero más de 400 monedas quedaron en el fondo del mar.

Los autores del estudio destacaron que fueron precisamente las monedas de oro marroquíes las que jugaron un papel decisivo en la identificación del barco. También señalaron que la colaboración de muchos años entre expertos de museos internacionales y buzos permitió encontrar una «maravillosa solución» a este enigma histórico.

Según los expertos, este descubrimiento demuestra una vez más que muchos secretos valiosos relacionados con la historia humana aún permanecen ocultos en el fondo de los mares.