Rodri quiere fichar por el Real Madrid: su precio ya ha salido a la luz

«Manchester City» El centrocampista Rodri tiene la intención de continuar su carrera en el Real Madrid. Según los informes, el centrocampista español no desea renovar su contrato actual y ya habría llegado a un acuerdo con su club sobre el posible precio de traspaso.

Sin embargo, por ahora no hay información de que el Real Madrid haya enviado una oferta oficial o de que los clubes hayan iniciado negociaciones directas.

Rodri rechaza un nuevo contrato

Según el medio El Debate, el centrocampista de 30 años no tiene intención de prolongar su vinculación con «Manchester City».

Su contrato actual es válido hasta el verano de 2027 . Si no se firma un nuevo acuerdo, el club inglés corre el riesgo de tener que venderlo más barato más adelante o perderlo gratis cuando expire su contrato.

Se señala que el principal deseo de Rodri es regresar a España y jugar en las filas del Real Madrid.

El precio de traspaso podría alcanzar los 50 millones de euros

Según la fuente, Rodri ha llegado a un acuerdo con «Manchester City» para que el precio de su posible traspaso no se infle artificialmente.

El acuerdo podría estructurarse de la siguiente manera:

Tipo de pago Importe Cantidad base del traspaso 45 millones de euros Variables o bonus potenciales 5 millones de euros Valor total Hasta 50 millones de euros

Esta suma también coincide con el valor de mercado estimado del jugador que figura en el portal Transfermarkt. El portal valora a Rodri en torno a 50 millones de euros .

¿Por qué el City podría aceptar bajar el precio?

El hecho de que a Rodri le quede solo un año de contrato podría influir en el precio del traspaso.

Si el centrocampista se niega rotundamente a firmar un nuevo contrato, es muy probable que para el Manchester City venderlo ahora sea la opción más sensata desde el punto de vista financiero.

Al mismo tiempo, la información sobre los 45 millones de euros y los bonus aún no está oficialmente confirmada. El precio final dependerá de la oferta del Real Madrid y de la postura del club inglés.

33 partidos disputados la temporada pasada

La temporada pasada, Rodri disputó 33 encuentros en todas las competiciones con la camiseta del Manchester City.

El centrocampista español anotó 2 goles en dichos encuentros. Su tarea principal consistió en iniciar los ataques del equipo, controlar la medular y asegurar el equilibrio entre la defensa y el ataque.

La tranquilidad de Rodri con el balón y su capacidad para dictar el ritmo del juego le convierten en un fichaje estelar ideal para el Real Madrid.

El traspaso aún no es oficial

Aunque han circulado informaciones sobre el deseo de Rodri de marchar al Real Madrid y su posible precio, la operación aún no se ha cerrado.

Quedan tres pasos fundamentales para que el traspaso se concrete:

Que el Real Madrid presente una oferta formal por el jugador;

Que se acuerden los términos personales con Rodri;

Que ambos clubes alcancen un consenso sobre la cantidad del traspaso.

Si comienzan las negociaciones, el futuro de Rodri podría convertirse en uno de los grandes temas de conversación del próximo mercado de fichajes estival.

¿Crees que Rodri puede potenciar aún más el centro del campo del Real Madrid? Déjanos tu opinión en los comentarios.