Enjuician en EE. UU. a una persona que borró los datos de su smartphone con una contraseña especial

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Enjuician en EE. UU. a una persona que borró los datos de su smartphone con una contraseña especial

Por primera vez en la historia del país, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha abierto un proceso penal contra una persona que utilizó una contraseña diseñada para destruir remota o automáticamente los datos de un smartphone durante una inspección fronteriza. Samuel Tunick, residente de Atlanta, está acusado de introducir un código que elimina por completo todos los archivos de su dispositivo antes de entregarlo a los agentes de aduanas. Así lo informa Techcrunch.com información proporciona.

Este caso ha causado un gran revuelo en el mundo de la tecnología y el derecho. Según The Guardian, este es el primer caso documentado en el que la fiscalía federal de EE. UU. procesa a alguien por utilizar una función llamada "duress password" (contraseña bajo coacción). Esta función sirve para que, cuando el propietario del dispositivo se encuentra en peligro o se ve obligado a dar la contraseña bajo presión, en lugar de bloquear el sistema, se borren todos los datos inmediatamente.

GrapheneOS y la cuestión de la privacidad

Samuel Tunick utilizaba en su Google Pixel el sistema operativo GrapheneOS, enfocado en la privacidad, en lugar del Android estándar. La particularidad de este sistema es que permite al usuario configurar dos contraseñas diferentes: una para el acceso normal y otra para la destrucción de datos en situaciones de emergencia. Los abogados del acusado han confirmado que el dispositivo contaba exactamente con este software.

El incidente ocurrió en enero de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Atlanta. Cuando Tunick regresaba del extranjero, los oficiales de aduanas y control fronterizo lo llevaron a una inspección secundaria. Cuando las autoridades exigieron revisar su smartphone, la contraseña introducida borró todo el contenido digital del dispositivo. La fiscalía califica esto como destrucción intencional de pruebas y obstrucción a la justicia.

Derechos constitucionales y control fronterizo

Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa los antiguos debates sobre los derechos de los ciudadanos en las zonas fronterizas de EE. UU. El gobierno estadounidense lleva tiempo afirmando que los puntos de control fronterizo no se consideran territorio nacional y que allí tienen derecho a inspeccionar smartphones sin orden judicial. Sin embargo, la defensa considera esta acción ilegal.

En la moción presentada ante el tribunal, los abogados de Tunick señalaron los siguientes aspectos:

  • La limitación del derecho del cliente a comunicarse con un abogado y la falta de explicación de sus derechos legales;
  • La falta de motivos suficientes para incautar el smartphone;
  • El carácter infundado del pretexto del gobierno para la inspección (búsqueda de material de explotación infantil).

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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