El club inglés Liverpool sigue buscando un sucesor digno que pueda llenar el vacío que dejará la leyenda del club, Mohamed Salah. Según la última información, los Reds han puesto su mirada en Christian Pulisic, el líder de la selección de EE. UU. que actualmente brilla en el club italiano AC Milan. En una entrevista con Goal.com, el exjugador Jonathan Spector calificó a Pulisic como una verdadera "pesadilla" para los defensas rivales. Así lo informa Goal.com.

Christian Pulisic está viviendo actualmente el mejor momento de su carrera en la Serie A. El delantero de 27 años no sólo está demostrando una gran eficacia goleadora con el Milan, sino que se ha convertido en una figura clave en el juego ofensivo del equipo. Su versatilidad y su efectividad en diferentes zonas del campo resultan muy atractivas para el cuerpo técnico del Liverpool. Especialmente, la velocidad y la técnica de Pulisic podrían ser muy útiles para ocupar el lugar de Salah en la banda derecha.

Experiencia en la Premier League y nuevas oportunidades

El campeonato inglés no es desconocido para Pulisic. Defendió los colores del Chelsea durante cuatro años y ganó la Liga de Campeones con el club londinense. Sin embargo, en el conjunto blue no pudo mostrar todo su potencial y a menudo se quedó en el banquillo. Su traspaso a San Siro en 2023 abrió un nuevo capítulo en su carrera, donde se ha convertido en un auténtico líder.

Jonathan Spector señala que el estilo de juego de Pulisic se adapta perfectamente a la táctica de ataques rápidos del Liverpool. "Es muy audaz y no tiene miedo de ir directamente contra los defensores. Para un defensa, enfrentarse a un jugador tan dinámico y ágil es el peor escenario posible. Pulisic es muy rápido en el campo y capaz de tomar decisiones inesperadas", afirma el experto.

Posibilidad de traspaso y situación contractual

Actualmente continúan las negociaciones sobre el contrato de Pulisic con el Milan, pero aún no se ha firmado un nuevo acuerdo. Esta situación crea una oportunidad favorable para los principales clubes europeos, incluido el Liverpool. Los Reds están dispuestos a gastar una gran suma para cubrir el hueco dejado por Mohamed Salah, y Pulisic se perfila como uno de los candidatos más idóneos.

Para los aficionados del Liverpool está claro que no será fácil reemplazar a Salah, ya que la estrella egipcia es uno de los máximos goleadores de la historia del club. Sin embargo, la experiencia de Christian Pulisic en la Premier League, su actual estado de forma y su creatividad en el campo podrían inaugurar una nueva era en Anfield. Si se concreta el fichaje, también será un gran paso adelante para el fútbol estadounidense.