Bosgame presenta un mini PC económico con el procesador Intel Core 3 304

En un momento en que la compacidad y la eficiencia energética ganan terreno en el mercado de la tecnología informática, Bosgame ha presentado su nuevo mini PC E6 ECO. Este dispositivo es uno de los primeros en estar equipado con el procesador de nueva generación Intel Core 3 304 (familia Wildcat Lake), llamando la atención por su precio accesible y sus dimensiones que caben en la palma de la mano. Así lo informa Ixbt.com lo comunica.

Teniendo en cuenta la creciente competencia en el segmento de dispositivos compactos, el modelo Bosgame E6 ECO se considera una solución ideal para el trabajo de oficina, el estudio y tareas multimedia. Se espera que las ventas oficiales del dispositivo comiencen el 15 de agosto y su precio inicial sea de unos 380 dólares. Esto podría convertirse en una oferta «anticrisis» única en el mercado actual de componentes costosos.

Capacidades técnicas y rendimiento

El corazón del dispositivo, el procesador Intel Core 3 304, cuenta con cinco núcleos: un núcleo de alto rendimiento Cougar Cove y cuatro núcleos de bajo consumo Darkmont. La frecuencia de reloj máxima alcanza los 4,3 GHz. Según ixbt.com, el consumo de energía base del procesador es de solo 15 W, lo que garantiza que el dispositivo no se caliente en exceso y ahorre electricidad.

Un núcleo Xe3 integrado con una frecuencia de 2,3 GHz se encarga de las tareas gráficas. Asimismo, de acuerdo con las tendencias modernas, el procesador está equipado con un acelerador neuronal (NPU) con un rendimiento de 15 TOPS. Esto ayuda a acelerar la ejecución de algoritmos más simples basados en inteligencia artificial.

Memoria e interfaces de conexión

El Bosgame E6 ECO cuenta con las siguientes especificaciones técnicas:

12 GB de memoria RAM (estándar LPDDR5X);

Unidad SSD PCIe 3.0 NVMe con una capacidad de 512 GB;

Módulos de comunicación inalámbrica Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4;

Sistema operativo Windows 11 preinstalado.

Las dimensiones del dispositivo son de apenas 129 x 128 x 44 mm, por lo que prácticamente no ocupa espacio en el escritorio. El sistema de refrigeración consta de dos tubos de calor de cobre y un ventilador compacto, lo que garantiza un funcionamiento estable en tareas pesadas.

En cuanto a las opciones de conectividad, el mini PC está equipado con puertos HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 y USB-C. El puerto USB-C, con una velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps, es compatible con las tecnologías DisplayPort Alt Mode y Power Delivery. Esto permite al usuario conectar simultáneamente tres monitores 4K (60 Hz). También hay una segunda ranura M.2 2242 PCIe 4.0 disponible para almacenamiento adicional.

En el mercado de Uzbekistán, este tipo de dispositivos compactos suelen ser populares entre agencias gubernamentales, centros educativos y representantes de pequeñas empresas. Gracias a su compacidad y puertos modernos, el Bosgame E6 ECO puede reemplazar con éxito a los gabinetes antiguos y voluminosos.