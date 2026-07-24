Se espera que el valor del gigante tecnológico de defensa Anduril alcance los 100 mil millones de dólares

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Se espera que el valor del gigante tecnológico de defensa Anduril alcance los 100 mil millones de dólares

Anduril, una de las mayores startups en el sector de la tecnología de defensa de EE. UU., se encuentra ante una nueva ronda de inversión. Según informa la agencia Reuters citando sus fuentes, esta campaña de financiación podría elevar el valor de mercado de la empresa a casi 100 mil millones de dólares. Esto significa casi el triple de las cifras del año pasado. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En mayo de este año, la empresa atrajo 5 mil millones de dólares en inversiones y entonces su capitalización era de 61 mil millones de dólares. El nuevo plan contempla un proceso de dos etapas: en la primera etapa se recaudan fondos a los precios actuales, y en la segunda los inversores compran acciones a una valoración más alta. Se espera que ambos tramos se cierren antes de que termine el año.

El cambio en el estilo de guerra moderno y el aumento de la demanda

Este rápido crecimiento de Anduril y startups tecnológicas militares similares no es casualidad. Los conflictos armados en el mundo, en particular en Oriente Medio y Europa del Este, han transformado radicalmente el papel de los drones, los sistemas autónomos y la AI en el campo de batalla moderno. La demanda de sistemas "inteligentes" económicos y fáciles de reemplazar ha aumentado drásticamente en comparación con los equipos tradicionales costosos.

Según los datos, en la primera mitad de este año el volumen de inversiones de capital de riesgo inyectadas en el sector tecnológico de defensa se duplicó y superó los 12 mil millones de dólares. Esto es considerablemente superior a la cifra de 10 mil millones de dólares atraída por las startups del sector durante todo 2025. Actualmente, Anduril cuenta con grandes contratos con el Departamento de Defensa de EE. UU., la Fuerza Aérea, la OTAN, así como con países como Gran Bretaña, Países Bajos y Polonia.

La era de las armas baratas y eficaces

La nueva tendencia en el sector es la transición hacia equipos asequibles y producidos en masa conocidos como "attritable", es decir, aquellos cuya pérdida no causa un daño significativo. Otras empresas como Shield AI y Helsing también están atrayendo cientos de millones de dólares en inversiones en esta dirección. Por ejemplo, Ethan Thornton, director de Mach Industries, señaló que el conflicto en Ucrania demostró que los drones autónomos son más eficaces que las armas tradicionales costosas.

Con el fin de fortalecer su cadena de producción, Anduril también está ampliando sus capacidades de fabricación de propulsor sólido para motores de cohetes. El Pentágono apoya estos esfuerzos y brinda asistencia financiera a la empresa para superar los problemas logísticos. Los ingresos de la empresa también siguen creciendo: en 2025, la facturación se duplicó en comparación con el año anterior y alcanzó los 2,2 mil millones de dólares.

Entre los inversores de Anduril se encuentran fondos de renombre mundial como Thrive Capital, Andreessen Horowitz y Founders Fund. Además, el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, también es uno de los primeros inversores de la empresa. Hasta el momento, los representantes de Anduril se han negado a hacer comentarios oficiales sobre la nueva ronda de inversión.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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