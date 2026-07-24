Airbus quiere crear su mayor avión de pasajeros: una respuesta digna al Boeing 777X

El gigante europeo de la aviación Airbus está considerando la posibilidad de desarrollar una versión más grande y espaciosa de su A350, uno de sus modelos más exitosos. Si este proyecto se lleva a cabo, el nuevo avión no solo se convertirá en el mayor birreactor en la historia de la compañía, sino que también competirá directamente con el modelo Boeing 777X presentado por la corporación estadounidense Boeing. Así lo informa Ixbt.com informa el medio.

Según la información proporcionada por el CEO de Rolls-Royce, Tufan Erginbilgich, en el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, se espera que la decisión final sobre el nuevo proyecto se tome durante el próximo año. Basándose en el informe de ixbt.com, Airbus planea aumentar significativamente la capacidad de pasajeros alargando el fuselaje del avión. Este modelo, denominado extraoficialmente A350-1100 o A350-2000, será el sucesor de la actual versión A350-1000.

Nuevo motor y limitaciones técnicas

Uno de los principales problemas del proyecto es la elección del motor. Si el nuevo avión requiere una planta motriz completamente nueva, su desarrollo y pruebas podrían llevar entre 6 y 7 años. En ese caso, el avión no entraría en servicio antes de 2032. Airbus, con el fin de evitar tiempo y costes excesivos, prefiere utilizar una versión modernizada del motor Rolls-Royce Trent XWB.

Según los expertos, el alargamiento del fuselaje podría reducir ligeramente el alcance máximo (range) del avión. Sin embargo, las tendencias actuales del mercado aéreo demuestran que para las grandes aerolíneas es más importante transportar a más pasajeros en un solo vuelo que la capacidad de realizar vuelos de ultra larga distancia. Esto es especialmente útil para los vuelos intensivos entre los hubs más grandes del mundo.

Competencia con Boeing y demanda del mercado

Este paso de Airbus tiene una importancia estratégica. Actualmente, Boeing está cerca de poner en servicio su nueva familia Boeing 777X. Airbus desea fortalecer su posición en este segmento y ofrecer a los clientes una opción alternativa. El modelo A350-1100 competirá por el liderazgo en la categoría de los mayores aviones de pasajeros birreactores.

Cabe destacar que la familia Airbus A350 ya es conocida por su eficiencia y comodidad. Recientemente, la modificación A350-1000ULR (Ultra Long Range) de la compañía estableció un récord al recorrer 17 000 kilómetros sin escalas para repostar. El nuevo proyecto se centrará más en la capacidad máxima y la eficiencia económica que en las distancias récord.

Estas noticias también son importantes para el mercado de la aviación de Uzbekistán, ya que los transportistas nacionales modernizan constantemente su flota. En el futuro, es natural que surja la necesidad de aviones con tal capacidad para los vuelos de larga distancia desde puntos de tránsito importantes como Taskent.