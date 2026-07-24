Anthropic presenta el modelo Opus 5: más potente y económico que Fable 5

Anthropic, una de las startups líderes en el campo de la inteligencia artificial, ha anunciado oficialmente su último gran desarrollo: el modelo Opus 5. Este nuevo modelo pertenece a la categoría de modelos de gran peso de la empresa y se distingue de las generaciones anteriores no solo por su velocidad, sino también por su asequibilidad económica. Según los expertos del sector, se espera que Opus 5 cambie el equilibrio del mercado gracias a sus capacidades técnicas. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Aunque Opus 5 es más pequeño en tamaño que el modelo Fable 5, ha mostrado resultados sorprendentes en una serie de pruebas de referencia (benchmarks). Según los datos de Anthropic, el nuevo modelo supera a su «hermano mayor» Fable 5 en muchos indicadores de rendimiento. Esto permite a los usuarios obtener una mayor productividad a un menor costo.

Capacidades técnicas y sistema de seguridad

Al presentar el nuevo modelo, Anthropic destacó que Opus 5 es mucho más capaz de verificar su propio trabajo y corregir errores. Por ejemplo, durante las pruebas de referencia, el modelo pudo crear de forma independiente un pipeline de software para visión por computadora (computer vision) basado en una solicitud incompleta. Esto demuestra lo avanzado que está el modelo en la ejecución de tareas de ingeniería complejas.

Además, Opus 5 está libre de muchas de las restricciones estrictas que limitaban a los modelos anteriores. Las numerosas limitaciones que los usuarios encontraron en el modelo Fable 5 se han reducido en un 85 % en esta nueva versión. Es importante destacar que Opus 5, al igual que su predecesor Opus 4.8, no está sujeto a la política de retención de datos de 30 días. Este es un aspecto muy importante para los clientes corporativos que prestan especial atención a la privacidad.

Ciberseguridad y nuevas funciones

No obstante, Anthropic ha mantenido la cautela en cuestiones de ciberseguridad. Por ejemplo, Opus 5 no puede utilizarse para buscar vulnerabilidades en códigos binarios de software, pero permite el análisis de códigos de fuente abierta. La empresa explica que tales restricciones sirven para evitar que la inteligencia artificial se utilice con fines maliciosos, en particular para llevar a cabo ciberataques.

Otra novedad importante es la introducción de una función beta llamada Automatic Fallbacks. Con esta herramienta, los usuarios de la API pueden recibir una respuesta de un modelo menos potente en lugar de un mensaje de error si se activa el filtro de seguridad. Esto garantiza el funcionamiento continuo del sistema y mejora la experiencia del usuario.

Cabe recordar que en junio se presentaron los modelos Mythos 5, Fable 5 y Sonnet 5. Actualmente, en la gama de Anthropic, solo el modelo ligero Haiku está a la espera de pasar a la serie 5. La salida de Opus 5 intensificará sin duda la competencia en el mercado de la inteligencia artificial frente a gigantes como OpenAI y Google.