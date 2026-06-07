Starship V3 más potente: SpaceX muestra las diferencias entre las plataformas de lanzamiento

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Starship V3 más potente: SpaceX muestra las diferencias entre las plataformas de lanzamiento

Al comparar los vuelos de Starship lanzados desde dos plataformas diferentes en el puerto espacial Starbase, queda claro lo rápido que SpaceX está perfeccionando sus tecnologías. En los primeros lanzamientos desde la Plataforma 1, enormes nubes de polvo marrón oscuro y fragmentos de hormigón se elevaban hacia el cielo. La potencia sin precedentes del cohete Super Heavy literalmente voló el suelo, dispersando tierra y escombros decenas de metros debido a la erosión. Según Ixbt.com informa .

El último lanzamiento desde la Plataforma 2 tuvo un aspecto completamente diferente. Espesas nubes de vapor blanco reemplazaron las plumas de polvo sucio. Esto se logró mediante un sistema eficiente de diluvio de agua y nuevos canales de llama. El sistema reduce la temperatura de la llama, amortigua las ondas de choque y protege la superficie de hormigón. Como resultado, la plataforma sufre daños mínimos y el lanzamiento es significativamente más limpio desde el punto de vista ambiental.

Los ingenieros de SpaceX renovaron significativamente la infraestructura: se reforzaron las placas, se optimizó el flujo de agua y se utilizaron nuevos materiales. Esto permite menos destrucción, una recuperación más rápida y lanzamientos de Starship más frecuentes. Imágenes de drones capturadas por RGV Aerial Photography confirmaron que la Plataforma 2 (Pad B) permaneció en casi perfectas condiciones después del vuelo, observándose solo pequeños desconchones de pintura.

Actualmente, SpaceX está reconstruyendo completamente la legendaria primera plataforma de lanzamiento en Starbase para adaptarla a los nuevos estándares. Mientras tanto, el Super Heavy Booster B20 está siendo sometido a pruebas criogénicas. Se espera el 13º vuelo del cohete en los próximos meses, y para finales de año, Starship deberá demostrar su reutilización completa, reduciendo los costos de transporte de carga a niveles más baratos que el transporte aéreo.

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Abror Shuhratov
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