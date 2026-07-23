Se completa una etapa clave del proyecto de microrreactor nuclear Kronos MMR en EE. UU.

La empresa estadounidense NANO Nuclear Energy ha logrado un éxito importante en la creación del microrreactor nuclear Kronos MMR, considerado un paso revolucionario en el sector energético. En colaboración con la firma de ingeniería Fortil, la compañía ha finalizado la fase conceptual del diseño de uno de los componentes más críticos: el sistema de almacenamiento y gestión de combustible nuclear. Esta novedad es un paso serio hacia la comercialización de la energía atómica de pequeña escala. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este sistema es responsable de los procesos de transporte, almacenamiento y carga segura del combustible nuclear durante todo el ciclo de vida del reactor. Según datos de ixbt.com, un equipo multidisciplinario compuesto por expertos en mecánica, automatización, ingeniería de sistemas, protección radiológica y seguridad nuclear trabajó en el proyecto. En la fase conceptual, se definió la arquitectura general del sistema y se coordinó su interacción con otros componentes.

Seguridad y superioridad tecnológica

El Kronos MMR es un microrreactor estacionario de alta temperatura refrigerado por gas, que destaca por sus emisiones mínimas de dióxido de carbono a la atmósfera. Estas tecnologías son especialmente útiles para proporcionar energía estable a regiones remotas, instalaciones industriales y bases militares. El avance a esta nueva etapa permite a los ingenieros diseñar la estructura en detalle y precisar las características de los equipos.

NANO Nuclear Energy no se limita solo a este proyecto. La cartera de la empresa también incluye el Zeus, un microrreactor portátil, y el Loki MMR, diseñado para la exploración espacial. Se espera que estos desarrollos satisfagan la necesidad de fuentes de energía autónomas no solo en la Tierra, sino también en futuras misiones espaciales.

Licencias y planes futuros

Actualmente, la empresa está en proceso de obtener las licencias necesarias en EE. UU. A principios de este año, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) de EE. UU. aceptó para su revisión la solicitud de construcción del primer reactor Kronos MMR en el campus de la Universidad de Illinois. Esto crea una gran oportunidad para probar la nueva tecnología en un entorno académico.

Si todos los procesos de acuerdo continúan según lo previsto y sin retrasos, la construcción del reactor de demostración está programada para comenzar en la segunda mitad de 2027. Esto podría ser una experiencia interesante para países que buscan seguridad energética, ya que los reactores modulares pequeños se construyen más rápido y con menos costos que las grandes centrales nucleares.

Esta miniaturización de la energía nuclear desempeñará sin duda un papel decisivo en la lucha contra el cambio climático global y en la transición hacia una economía verde sostenible. El éxito de este proyecto en EE. UU. impulsará la formación del mercado de microrreactores en todo el mundo.