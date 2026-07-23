Especial para IA: El primer PC Framework del mundo con 192 GB de RAM

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Especial para IA: El primer PC Framework del mundo con 192 GB de RAM

Framework, conocida por sus dispositivos modulares, ha presentado su nuevo PC Framework Desktop. Este dispositivo se ha convertido en el primer ordenador personal equipado con el procesador de 16 núcleos más potente, el AMD Ryzen AI Max+ Pro 495, y una capacidad récord de 192 GB de RAM. Esta novedad es un hito importante no solo para los entusiastas del hardware, sino también para los profesionales que trabajan con modelos de inteligencia artificial (IA). Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

El procesador Ryzen AI Max+ Pro 495, corazón del nuevo modelo, funciona a una frecuencia de reloj de hasta 5,2 GHz. En cuanto a los gráficos, según ixbt.com, el dispositivo cuenta con una Radeon 8065S basada en la arquitectura RDNA 3.5. Este núcleo gráfico integrado dispone de 40 unidades de cálculo, siendo la solución gráfica más potente ofrecida actualmente por AMD. Los fabricantes destacan que el ordenador permite jugar cómodamente a juegos modernos en Full HD sin necesidad de una tarjeta gráfica dedicada.

Capacidades de inteligencia artificial local

La característica principal del modelo Framework Desktop es su memoria RAM LPDDR5x de 192 GB. Tal capacidad permite a los usuarios ejecutar grandes modelos de lenguaje (LLM) directamente en el ordenador sin recurrir a servicios en la nube. Por ejemplo, el sistema puede procesar sin problemas modelos complejos como DeepSeek-V4-Flash en una configuración Q8.

Este ordenador está destinado principalmente a desarrolladores, creadores de contenido e ingenieros de análisis de datos. Para los especialistas, estos dispositivos son esenciales, ya que el entrenamiento y uso de modelos de IA en servidores locales o dispositivos personales desempeñan un papel crucial en la seguridad de los datos.

Precio y perspectivas del mercado

Se espera que la nueva configuración sea significativamente más cara que las versiones anteriores. Actualmente, el modelo con procesador Ryzen AI Max+ 395 y 128 GB de RAM se vende a 3449 dólares. A modo de comparación, en febrero de 2025, este modelo estaba valorado en 1999 dólares. Framework atribuyó este fuerte aumento de precios al incremento en el coste de los componentes de memoria RAM en el mercado global.

Aunque el precio oficial de la versión tope de gama con 192 GB de RAM aún no se ha revelado, los expertos estiman que superará los 4000 dólares. Se espera que la fecha de inicio de ventas se anuncie próximamente. El Framework Desktop destaca por su estructura modular, lo que significa que los usuarios podrán actualizar o reparar cada pieza del dispositivo de forma independiente en el futuro.

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Abror Shuhratov
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