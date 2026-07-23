El Gran colisionador de hadrones actualizado: el CERN alcanza una potencia récord

La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) ha completado con éxito uno de los hitos más importantes en la modernización del Gran colisionador de hadrones (LHC). En el conjunto de pruebas Inner Triplet (IT String), los ingenieros lograron por primera vez llevar los imanes superconductores de nueva generación a su corriente nominal completa de 16 230 amperios. Así lo informa Ixbt.com señala el informe.

Estas pruebas se llevan a cabo en el marco del proyecto High-Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC). Según información de ixbt.com, el objetivo principal de esta actualización a gran escala es aumentar varias veces el número de colisiones de partículas elementales. Esto permitirá a los científicos recopilar más datos experimentales y descubrir nuevos fenómenos físicos más allá del Modelo estándar.

Revolución tecnológica: el compuesto de niobio-estaño

La principal característica del nuevo sistema reside en sus imanes cuadripolares. A diferencia de los conductores actuales de niobio-titanio, los nuevos imanes utilizan bobinas fabricadas con un compuesto de niobio-estaño. Esto permitió aumentar la intensidad del campo magnético a 11,3 teslas, lo que supone aproximadamente un 35 % más que los sistemas actuales.

Los ingenieros también ampliaron el diámetro del canal de trabajo de los imanes, pasando de 70 milímetros a 150 milímetros. Como resultado, los haces de protones se enfocan con mucha mayor precisión antes de la colisión. Esto aumenta la luminosidad del acelerador, lo que significa que el número de colisiones de partículas registradas aumentará drásticamente.

El resultado más sorprendente de las pruebas es que los imanes alcanzaron la corriente de funcionamiento nominal desde el primer intento sin perder su estado de superconductividad (quench). Por lo general, los nuevos imanes requieren un largo proceso de «rodaje», pero estos dispositivos demostraron su estabilidad en régimen nominal al primer intento.

Seguridad y planes futuros

Durante el experimento, los expertos verificaron los 17 circuitos eléctricos del conjunto, incluido el nuevo imán dipolo que separa los haces después de la colisión. También se probó con éxito un sistema de protección capaz de disipar de forma segura hasta 38 megajulios de energía en un entorno de helio líquido (a una temperatura de aproximadamente −271 °C).

Los representantes del CERN destacan que la finalización de esta etapa significa que la parte más compleja de la verificación del hardware ha quedado atrás. Actualmente, los ingenieros están analizando los datos recopilados y optimizando los procedimientos de puesta en marcha del colisionador. Las próximas pruebas están previstas para septiembre.

La puesta en marcha completa del proyecto High-Luminosity LHC está prevista para principios de la próxima década. Se espera que esta actualización abra una nueva era en el campo de la física fundamental y transforme radicalmente nuestra comprensión de la estructura del universo.