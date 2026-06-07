SpaceX renueva completamente la legendaria plataforma de lanzamiento en Starbase

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SpaceX renueva completamente la legendaria plataforma de lanzamiento en Starbase

Los drones de RGV Aerial Photography capturaron intensos trabajos de construcción en el histórico sitio de lanzamiento Pad 1, ubicado en el puerto espacial Starbase en Texas. Una enorme grúa amarilla se alza sobre el sitio de construcción: se han excavado profundas zanjas para los cimientos y la zanja de llama, se han instalado masivas estructuras de acero de la torre, y decenas de maquinaria pesada y camiones trabajan sin descanso. Según Ixbt.com informa .

SpaceX está modernizando simultáneamente la primera plataforma y desarrollando el complejo Pad 2. Los constructores se están preparando para instalar segmentos del Orbital Launch Mount (OLM), reforzando el suelo y preparando los canales deflectores de llama. Estas medidas permitirán soportar el inmenso calor y las cargas de choque generadas por 33 motores Raptor 3.

La legendaria plataforma Pad 1 de SpaceX en Starbase (también conocida como Orbital Launch Pad A u OLP-1) es el primer complejo de lanzamiento orbital de la historia construido específicamente para el gigantesco cohete Starship. Fue desde esta plataforma desde donde se realizaron los primeros 11 vuelos de prueba de las naves Starship y los impulsores Super Heavy. Se espera que la plataforma renovada esté lista para vuelos de prueba en unos meses.

Starbase se está convirtiendo gradualmente en el puerto espacial del futuro. Anteriormente, el cohete Super Heavy Booster B20 fue mostrado mediante un dron; actualmente está sometido a pruebas criogénicas. Starship es un sistema de transporte súper pesado completamente reutilizable desarrollado por SpaceX para entregar carga y personas a la órbita terrestre, la Luna, Marte y el espacio profundo. Está reconocido como el cohete más grande y potente de la historia.

Se espera que el 13º vuelo del cohete tenga lugar en los próximos meses, y para finales de año, Starship debe demostrar la reutilización completa. Esto permitirá reducir los costos de transporte de carga a un nivel incluso más barato que el transporte aéreo.

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Abror Shuhratov
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