El gobierno de EE. UU. podría convertirse en cofundador de OpenAI

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El gobierno de EE. UU. podría convertirse en cofundador de OpenAI

OpenAI y la administración del presidente estadounidense Donald Trump continúan las negociaciones sobre la participación del estado en el capital del gigante de la inteligencia artificial. Según CNBC, las discusiones sobre esta idea llevan más de un año en marcha. Fuentes indican que el CEO de OpenAI, Sam Altman, propuso este concepto a la Casa Blanca por primera vez en 2025. El tema resurgió esta semana durante reuniones entre Altman y legisladores estadounidenses. Como informa Ixbt.com informa .

Según la opción que se está considerando, OpenAI podría transferir una parte de su participación al estado para formar un fondo de inversión especial similar a un fondo soberano. En propuestas políticas anunciadas en primavera, la empresa indicó que este fondo invertiría en activos a largo plazo relacionados con el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, permitiendo a los ciudadanos estadounidenses beneficiarse del crecimiento económico del sector.

Uno de los escenarios en discusión implica distribuir parte de los ingresos del fondo entre la población. Los parámetros finales del acuerdo, incluida la cantidad de participación que cedería OpenAI y las condiciones bajo las cuales el estado se uniría al proyecto, aún no se han determinado. El presidente Donald Trump confirmó indirectamente estas negociaciones, afirmando que se están considerando varias opciones donde los estadounidenses podrían convertirse en socios únicos en el desarrollo tecnológico.

El interés de la Casa Blanca en tales iniciativas está vinculado a su política de apoyo a sectores tecnológicos estratégicos. Anteriormente, la administración estadounidense tomó medidas para asegurar la participación estatal en proyectos de semiconductores y tecnologías cuánticas. Actualmente, OpenAI es una de las empresas privadas más valiosas del mundo, con una valoración superior a los 850 mil millones de dólares. La empresa también está considerando la posibilidad de una salida a bolsa (IPO) en un futuro cercano.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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