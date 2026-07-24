Conflicto entre Kevin De Bruyne y Antonio Conte: el director del Napoli aclara la situación

El director deportivo del club italiano Napoli, Giovanni Manna, ha dado una respuesta oficial sobre la tensión surgida entre el centrocampista del equipo, Kevin De Bruyne, y el exentrenador Antonio Conte. Las críticas del mediapunta belga sobre la táctica y el estilo del entrenador han causado un gran revuelo en la comunidad futbolística italiana. Esta situación se produce en un momento en que el futuro del jugador en Nápoles está en duda. Así lo informa Goal.com informa .

Según los informes, Kevin De Bruyne estaba descontento con los esquemas defensivos utilizados por Antonio Conte en su temporada de debut en la Serie A. En una entrevista con el diario Het Nieuwsblad, el jugador no ocultó que sus puntos de vista eran totalmente opuestos a los del entrenador. «Conte tiene una visión del fútbol diferente a la mía, no hay necesidad de ocultarlo. Jugamos de forma muy defensiva, marcar un gol por partido con un esquema 5-4-1 no es lo ideal», subrayó el centrocampista.

Como informa Goal.com, el director deportivo del Napoli, Giovanni Manna, aunque un poco molesto por estas declaraciones, afirmó que la situación está bajo control. Durante una rueda de prensa, Manna declaró que no aprueba las palabras de la estrella belga, pero que esto no afectará su lugar en el equipo. Según él, Kevin De Bruyne tiene contrato vigente con el club y debe comenzar los entrenamientos bajo la dirección del nuevo entrenador, Massimiliano Allegri.

Nuevo entrenador y planes de futuro

La directiva del Napoli no tiene intención de despedirse de Kevin De Bruyne. Al responder preguntas sobre el futuro del jugador, Giovanni Manna enfatizó que es una parte importante del nuevo proyecto. «Kevin no decide por sí mismo si quedarse o irse. Es parte del proyecto del club y, como todos los demás jugadores, estará a disposición del nuevo entrenador», dijo el director deportivo.

Los responsables del club reconocen que el jugador belga no mostró su mejor nivel la temporada pasada, pero lo atribuyen más al estilo táctico. Con la llegada de Massimiliano Allegri, se espera que el estilo de juego del equipo cambie, lo que permitiría a Kevin De Bruyne mostrar todo su potencial. Por ahora, el jugador aún no ha hablado personalmente con el nuevo entrenador.

Asimismo, la directiva del Napoli también ha dejado clara su postura respecto a otros líderes de la plantilla. En particular, la situación del delantero Romelu Lukaku se evaluará tras su regreso de vacaciones. En cuanto al centrocampista André-Frank Zambo Anguissa, las puertas del club están cerradas: ha sido incluido en la lista de jugadores intransferibles. De este modo, el club napolitano pretende mantener a sus líderes antes de la nueva temporada y volver a la lucha por el título bajo la dirección de Massimiliano Allegri.