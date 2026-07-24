El fundador de Mobileye, Amnon Shashua, dimite tras casi 30 años al frente de la empresa

Se están produciendo cambios importantes en la dirección de la empresa israelí Mobileye, uno de los líderes mundiales en tecnologías de conducción autónoma. El fundador y director ejecutivo de la compañía, Amnon Shashua, anunció que dejará su cargo tras casi treinta años de actividad. Esta decisión se tomó en un momento en que la empresa se adentra en una nueva etapa de desarrollo, entrando activamente en el mercado de los robotaxis y los robots humanoides. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según los documentos oficiales publicados por la empresa, Shashua seguirá desempeñando sus funciones hasta que se encuentre un nuevo líder. La historia de Mobileye comenzó con los chips de visión artificial creados a partir de las investigaciones científicas de Amnon Shashua en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hoy en día, esta marca se ha convertido en el mayor actor global en el suministro de chips para seguridad automotriz y sistemas de asistencia al conductor.

Colaboración con Intel y una IPO histórica

Mobileye también es conocida por haber realizado la mayor IPO (oferta pública inicial) en la historia de la economía israelí. En 2017, la corporación Intel adquirió la empresa por 15.300 millones de dólares. Aunque Mobileye volvió a cotizar como empresa pública independiente en 2022, Intel sigue siendo su mayor accionista.

Bajo el liderazgo de Shashua, Mobileye pasó de ser un simple proveedor de chips a un gigante desarrollador de sistemas de conducción totalmente autónomos. Actualmente, la empresa suministra sistemas de autoconducción en colaboración con Volkswagen y su filial MOIA. Esto demuestra que la empresa es líder no solo en hardware, sino también en soluciones de software complejas.

Mobileye 3.0: Estrategia de futuro

En enero de este año, Mobileye adquirió la startup Mentee Robotics, propiedad de Shashua, por 900 millones de dólares. El directivo denominó a este acuerdo «Mobileye 3.0». Esta etapa significa que la empresa centrará su atención principal en la robótica y la IA para vehículos. Los planes de la empresa son muy ambiciosos e incluyen:

El lanzamiento de un servicio de robotaxis privados en una ciudad de EE. UU. en 2027;

La adaptación de robots humanoides para la industria y los servicios domésticos;

La popularización global de los sistemas de conducción autónoma.

Según Ixbt.com, Mobileye no pretende limitarse únicamente a la industria automotriz en el futuro. Aunque la dimisión de Amnon Shashua marca el fin de una era para la empresa, se espera que el legado que deja y la nueva estrategia lleven a la marca Mobileye a cotas aún más altas en el mundo de la tecnología. El nuevo líder tiene ante sí la responsable tarea de ejecutar estos grandes proyectos y mantener la confianza de los inversores.