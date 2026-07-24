Lionel Messi en un nuevo rol con Argentina: comienza la misión «Maestro Yoda»

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Lionel Messi en un nuevo rol con Argentina: comienza la misión «Maestro Yoda»

A medida que la leyenda de la selección argentina, Lionel Messi, se acerca a la etapa final de su carrera, surgen nuevas especulaciones sobre su papel y su futuro en el equipo. Se espera que el ocho veces ganador del Balón de Oro actúe ahora no solo como la estrella principal en el campo, sino también como un mentor espiritual y técnico para los jóvenes talentos, cumpliendo una función similar a la de un «Maestro Yoda». Así lo informa Goal.com informa .

Según el influyente experto en fútbol sudamericano Tim Vickery, la derrota de Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 ante España demostró que es hora de realizar cambios serios en el equipo. Según Goal.com, Messi enfrenta dificultades para mantener una presión constante contra rivales de alto nivel debido a su condición física, lo que obliga a replantear su rol en el esquema táctico del equipo.

Nico Paz, el nuevo «Luke Skywalker»

Los expertos señalan a Nico Paz, la joven estrella que brilla actualmente en el club italiano Como, como el sucesor de Messi. Utilizando referencias a la saga «Star Wars», Tim Vickery comparó a Messi con el «Maestro Yoda» y a Paz con su aprendiz, «Luke Skywalker». Esta dinámica podría convertirse en el núcleo de la selección argentina en los próximos años.

Formado en la cantera del Real Madrid, Nico Paz, de 21 años, solo jugó 71 minutos en el último Mundial. La razón principal es que su estilo de juego es muy similar al de Messi. Ambos jugadores disfrutan manteniendo el balón en los pies y organizando ataques creativos, lo que dificulta su presencia simultánea en el campo.

A pesar de ello, los especialistas predicen que Messi permanecerá en la selección hasta la Copa América 2028. Su tarea principal será preparar a jóvenes futbolistas como Nico Paz para jugar bajo una gran presión y transmitirles su vasta experiencia. Esto garantizará una transición fluida hacia la nueva generación.

Teniendo en cuenta que Lionel Messi tendrá 43 años durante la Copa del Mundo 2030, su participación como jugador en el próximo mundial es una incógnita. Sin embargo, su influencia en el vestuario y su papel como ejemplo para los jóvenes son de una importancia incalculable para el fútbol argentino. El cuerpo técnico de la selección también tiene la intención de mantener al legendario delantero en el entorno del equipo el mayor tiempo posible.

En conclusión, el fútbol argentino se encuentra ante una nueva era. Si Lionel Messi continúa formando a los jóvenes talentos con su gran maestría, no hay duda de que la «Albiceleste» seguirá en la cima del fútbol mundial. Nico Paz es el principal candidato para ser el sucesor más digno de la leyenda en este camino.

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Jahongir Tursunov
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