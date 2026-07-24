Un mini-helicóptero se estrella en China: dos turistas heridos

Un mini-helicóptero modelo Harbin XLI se estrelló en una zona turística de la provincia china de Qinghai. El incidente ocurrió durante un vuelo a baja altitud.

Según los informes preliminares, la aeronave quedó atrapada en un fuerte vórtice de aire generado por otro aparato que volaba cerca. Como resultado, el piloto perdió el control y el mini-helicóptero se precipitó a tierra.

Como consecuencia del accidente, dos turistas que se encontraban en el lugar sufrieron heridas de diversa consideración. Recibieron atención médica inmediata.

Actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre el suceso y se están analizando las causas exactas del accidente.