Un mini-helicóptero se estrella en China: dos turistas heridos
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Un mini-helicóptero modelo Harbin XLI se estrelló en una zona turística de la provincia china de Qinghai. El incidente ocurrió durante un vuelo a baja altitud.
Según los informes preliminares, la aeronave quedó atrapada en un fuerte vórtice de aire generado por otro aparato que volaba cerca. Como resultado, el piloto perdió el control y el mini-helicóptero se precipitó a tierra.
Como consecuencia del accidente, dos turistas que se encontraban en el lugar sufrieron heridas de diversa consideración. Recibieron atención médica inmediata.
Actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre el suceso y se están analizando las causas exactas del accidente.
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