AMD presenta el sistema Helios para poner fin a la dominación de NVIDIA

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AMD presenta el sistema Helios para poner fin a la dominación de NVIDIA

AMD, uno de los líderes mundiales en semiconductores, ha anunciado un nuevo sistema en rack llamado Helios, diseñado para grandes laboratorios de IA y centros de datos. Presentado en la conferencia Advancing AI en San Francisco, este dispositivo tiene como objetivo desafiar directamente la supremacía de NVIDIA en el mercado. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según Lisa Su, CEO de AMD, Helios es actualmente el sistema de IA con mayor rendimiento en la industria tecnológica. Este dispositivo ha sido diseñado específicamente para entrenar y ejecutar los modelos de inteligencia artificial más complejos y exigentes del mundo. El sistema combina múltiples procesadores en un bloque único extremadamente potente, lo cual es crucial para proyectos que requieren capacidades de cómputo a escala de gigavatios.

Competencia y asociaciones estratégicas

Hasta ahora, NVIDIA dominaba absolutamente este mercado con sus sistemas Vera Rubin y Grace Blackwell. Sin embargo, según The Register, los indicadores de rendimiento del sistema Helios superan a los del sistema Vera Rubin en varios parámetros. Esta situación abre nuevas oportunidades para AMD en el mercado de infraestructura de IA.

El interés por el nuevo sistema ya es muy alto. AMD ya ha establecido asociaciones con gigantes tecnológicos como OpenAI, Meta, Oracle y Anthropic. En particular, Satya Nadella, CEO de Microsoft, anunció que la empresa ampliará su infraestructura en la nube Azure utilizando sistemas Helios. Anthropic anunció una asociación estratégica con AMD para desplegar hasta dos gigavatios de procesadores gráficos (GPU).

Previsiones futuras y nuevos chips

Durante la conferencia, AMD no se limitó a Helios. La compañía también presentó el nuevo procesador (CPU) Venice-X, destinado a centros de datos y cargas de trabajo de alta computación. Se espera que este nuevo chip llegue al mercado en 2027. Al hablar sobre el futuro del mercado de chips de IA, Lisa Su destacó que el tamaño de este mercado alcanzará los 1,4 billones de dólares para 2030.

Según la ejecutiva de AMD, el inicio de la era de la IA agéntica (agentic AI) aumentará drásticamente la demanda de potencia de cómputo. Estos sistemas realizan procesos lógicos de múltiples pasos para resolver problemas y acceden a bases de datos de forma repetida. Esto, a su vez, requiere miles de potentes GPU. Se espera que para finales de la década, el mercado de aceleradores de IA iguale el tamaño actual de todo el mercado de semiconductores.

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Abror Shuhratov
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