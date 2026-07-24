El Tottenham viaja a la gira de pretemporada sin sus estrellas: Kulusevski y Kudus, bajas

El club londinense Tottenham ha anunciado su convocatoria para la gira de pretemporada por Nueva Zelanda y Australia. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi presenta bajas importantes: Dejan Kulusevski, que se recupera de una lesión, y Mohammed Kudus no viajarán. Así lo informa Goal.com. informa Goal.com.

La situación del extremo sueco Dejan Kulusevski preocupa enormemente a la directiva del club. El jugador sufrió una grave lesión de rodilla justo antes de la final de la Europa League ganada por el Tottenham en mayo de 2025. Desde entonces, hace casi 14 meses, no ha disputado partidos oficiales. El hecho de que ni siquiera se le haya visto en la ciudad deportiva del club indica que su proceso de recuperación es mucho más complicado de lo esperado.

Por su parte, Mohammed Kudus se lesionó los isquiotibiales en el partido contra el Sunderland en enero. Aunque el jugador ha comenzado a entrenar individualmente en el gimnasio del club en los últimos días, el cuerpo técnico ha decidido no arriesgarlo con vuelos largos y partidos intensos. Kudus continuará su recuperación en Londres.

Nuevos fichajes y cambios en la plantilla

A pesar de los problemas de lesiones, Roberto De Zerbi se lleva a 35 jugadores al otro lado del océano. Durante la gira, los aficionados podrán ver en acción a los nuevos miembros del equipo. En particular, Sandro Tonali y Mateus Fernandes, fichados por un total de 185 millones de libras en el mercado de verano, han sido incluidos en la lista.

Asimismo, las nuevas incorporaciones del club, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke y el portero Martin Dubravka, participarán por primera vez en una gira internacional con la camiseta del Tottenham. Sin embargo, Marcos Senesi, quien llegó a la final de la Copa del Mundo con Argentina, está ausente por vacaciones extendidas. El portero Guglielmo Vicario se quedó en Londres tras sufrir una pequeña lesión en el entrenamiento.

El Tottenham tiene previsto disputar tres partidos amistosos en Auckland y Sídney durante esta gira. El equipo ya había cerrado su primera fase de preparación con una victoria por 1-0 ante el MK Dons. Jóvenes talentos como Wilson Odobert y Xavi Simons también se han sumado a la lista de jugadores descartados por lesión.

La ausencia prolongada de Kulusevski sigue siendo el mayor problema para el cuerpo técnico del club. La fecha de regreso del extremo, que fue un pilar fundamental del ataque, sigue siendo una incógnita. Esto podría obligar al Tottenham a buscar opciones adicionales en el mercado de fichajes para reforzar su línea de ataque.