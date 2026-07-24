El Tottenham viaja a la gira de pretemporada sin sus estrellas: Kulusevski y Kudus, bajas

·90·Deportes
El Tottenham viaja a la gira de pretemporada sin sus estrellas: Kulusevski y Kudus, bajas

El club londinense Tottenham ha anunciado su convocatoria para la gira de pretemporada por Nueva Zelanda y Australia. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi presenta bajas importantes: Dejan Kulusevski, que se recupera de una lesión, y Mohammed Kudus no viajarán. Así lo informa Goal.com. informa Goal.com.

La situación del extremo sueco Dejan Kulusevski preocupa enormemente a la directiva del club. El jugador sufrió una grave lesión de rodilla justo antes de la final de la Europa League ganada por el Tottenham en mayo de 2025. Desde entonces, hace casi 14 meses, no ha disputado partidos oficiales. El hecho de que ni siquiera se le haya visto en la ciudad deportiva del club indica que su proceso de recuperación es mucho más complicado de lo esperado.

Por su parte, Mohammed Kudus se lesionó los isquiotibiales en el partido contra el Sunderland en enero. Aunque el jugador ha comenzado a entrenar individualmente en el gimnasio del club en los últimos días, el cuerpo técnico ha decidido no arriesgarlo con vuelos largos y partidos intensos. Kudus continuará su recuperación en Londres.

Nuevos fichajes y cambios en la plantilla

A pesar de los problemas de lesiones, Roberto De Zerbi se lleva a 35 jugadores al otro lado del océano. Durante la gira, los aficionados podrán ver en acción a los nuevos miembros del equipo. En particular, Sandro Tonali y Mateus Fernandes, fichados por un total de 185 millones de libras en el mercado de verano, han sido incluidos en la lista.

Asimismo, las nuevas incorporaciones del club, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke y el portero Martin Dubravka, participarán por primera vez en una gira internacional con la camiseta del Tottenham. Sin embargo, Marcos Senesi, quien llegó a la final de la Copa del Mundo con Argentina, está ausente por vacaciones extendidas. El portero Guglielmo Vicario se quedó en Londres tras sufrir una pequeña lesión en el entrenamiento.

El Tottenham tiene previsto disputar tres partidos amistosos en Auckland y Sídney durante esta gira. El equipo ya había cerrado su primera fase de preparación con una victoria por 1-0 ante el MK Dons. Jóvenes talentos como Wilson Odobert y Xavi Simons también se han sumado a la lista de jugadores descartados por lesión.

La ausencia prolongada de Kulusevski sigue siendo el mayor problema para el cuerpo técnico del club. La fecha de regreso del extremo, que fue un pilar fundamental del ataque, sigue siendo una incógnita. Esto podría obligar al Tottenham a buscar opciones adicionales en el mercado de fichajes para reforzar su línea de ataque.

TottenhamDejan KulusevskiMohammed KudusSandro TonaliFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Al Hilal ficha a Crysencio Summerville por 65 millones de eurosAl Hilal ficha a Crysencio Summerville por 65 millones de eurosHoy, 01:23El Manchester United golea 5-0 en NoruegaEl Manchester United golea 5-0 en NoruegaAyer, 23:52El Real gana en el minuto 81: Mastantuono brilla...El Real gana en el minuto 81: Mastantuono brilla...Ayer, 23:50El Manchester City quiere fichar a Pedro Neto para sustituir a SavinhoEl Manchester City quiere fichar a Pedro Neto para sustituir a SavinhoAyer, 23:47Rodri quiere fichar por el Real Madrid: su precio ya ha salido a la luzRodri quiere fichar por el Real Madrid: su precio ya ha salido a la luzAyer, 22:26El Liverpool ve a Christian Pulisic como el sustituto ideal de Mohamed SalahEl Liverpool ve a Christian Pulisic como el sustituto ideal de Mohamed SalahAyer, 22:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso