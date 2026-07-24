China crea una órbita revolucionaria en el espacio: Shijian-31 vigila todo el cinturón geoestacionario

China ha dado un paso estratégico sin precedentes en el campo de la exploración espacial. Lanzado el 16 de junio, el satélite experimental Shijian-31 fue colocado en una órbita totalmente inusual. Según datos de las empresas de análisis Integrity ISR y ComSpOC, este aparato ha logrado la capacidad de vigilar de forma coherente todo el cinturón geoestacionario situado a unos 35 786 km sobre la superficie terrestre. Así lo informa Ixbt.com informa .

El cinturón geoestacionario es una zona crucial para la humanidad, ya que es donde opera la mayor parte de los satélites de comunicación, televisión y meteorología. El Shijian-31 utiliza una versión modificada de la órbita clásica "Molniya". Mientras que dicha órbita suele servir para establecer comunicaciones en latitudes norte, el aparato chino ha adaptado su mecánica para realizar una vigilancia prolongada sobre el ecuador.

Mecánica orbital inusual y capacidades

La principal particularidad del nuevo satélite reside en su periodo de rotación. En lugar del ciclo tradicional de 12 horas, el Shijian-31 completa cada rotación en 12,5 horas. Esto permite que el aparato desplace su punto de observación 15,7 grados en longitud en cada nuevo paso. Como resultado, el satélite escanea completamente el cinturón geoestacionario alrededor de la Tierra en unos 23 días.

En su punto más alto (apogeo), el aparato se aleja hasta 39 900 km de la Tierra. Esto es varios miles de kilómetros más alto que la órbita geoestacionaria, lo que permite controlar toda la zona con una vista privilegiada "desde arriba". Los expertos califican este enfoque como una solución extremadamente ingeniosa y eficaz en mecánica orbital.

Importancia estratégica y confidencialidad

En una declaración oficial, la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) subrayó que el Shijian-31 estaba destinado únicamente al "estudio del entorno espacial". Sin embargo, los aparatos anteriores de esta serie se han utilizado para misiones técnico-militares complejas como el reabastecimiento en órbita y la vigilancia de la situación orbital. Por el momento, la CASC no ha publicado ninguna imagen del nuevo aparato.

Según los analistas, también es extremadamente difícil observar el Shijian-31 desde la Tierra. Su altitud mínima es de 2000 km, lo cual es muy superior a la de muchos satélites de teledetección. Además, se desplaza a miles de kilómetros de otros aparatos inspectores en órbita geoestacionaria, lo que lo hace casi indetectable.

Según los expertos, esta tecnología china demuestra un interés creciente por el control permanente de las actividades espaciales. En caso de necesidad, el Shijian-31 puede modificar su trayectoria con un consumo mínimo de combustible para entrar directamente en el cinturón geoestacionario y acercarse a cualquier objeto que se encuentre allí.