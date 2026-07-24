Xiaomi revoluciona la carga: se presenta la nueva Power Bank 5i 20000 67W

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha presentado su último producto estrella en el mercado de accesorios móviles. Lanzada en el mercado indio, la nueva batería externa Xiaomi Power Bank 5i 20000 67W destaca no solo por su gran capacidad, sino también por su capacidad para cargar smartphones en un tiempo récord. Este dispositivo ha sido diseñado teniendo en cuenta todas las necesidades de los usuarios modernos. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Según la información de Ixbt.com, el nuevo modelo tiene una capacidad de 20 000 mAh, compuesta por tres celdas de iones de litio de 6700 mAh. La potencia total del dispositivo es de 74,37 Wh, lo que cumple totalmente con las normas de aviación internacionales. Esto significa que este gadget puede llevarse a bordo de un avión como equipaje de mano sin ningún problema, lo que supone una gran comodidad para los viajeros.

Capacidades técnicas y soluciones de diseño

La característica principal del dispositivo es su cable USB Type-C integrado en la carcasa. Este cable no solo sirve para cargar, sino que también actúa como una correa resistente para transportar el dispositivo. El fabricante destaca que este cable, fabricado en poliuretano termoplástico, puede soportar hasta 5000 dobleces, lo que garantiza una larga vida útil.

La Xiaomi Power Bank 5i admite una potencia de salida de hasta 67 W, suficiente para cargar rápidamente smartphones insignia modernos e incluso algunos portátiles. Para la carga del propio dispositivo, se prevé una potencia de entrada de hasta 65 W. El gadget cuenta con un total de tres puertos: el cable USB-C integrado, un puerto USB-C y un puerto USB-A.

Seguridad y funciones inteligentes

El nuevo modelo es compatible con los estándares de carga rápida modernos, incluyendo USB Power Delivery 3.0 (con tecnología PPS) y Qualcomm Quick Charge 3.5. El dispositivo también dispone de un modo de baja corriente, que permite cargar de forma segura pequeños gadgets como auriculares inalámbricos o relojes inteligentes. Este modo se activa automáticamente a través de los puertos USB-C, y mediante un doble clic en el botón de encendido para el puerto USB-A.

Se ha prestado especial atención a la seguridad, equipando el dispositivo con los siguientes sistemas de protección:

Dos sensores de temperatura para la protección contra sobrecalentamiento;

Protección contra cortocircuitos y sobrecarga;

Sistema de seguridad complejo de 12 niveles;

Pantalla digital que muestra el nivel de carga y el estado.

La Xiaomi Power Bank 5i 20000 67W estará disponible en colores negro y azul. El precio oficial se ha fijado en unos 40 dólares (3299 rupias indias), y se espera que las ventas comiencen el 28 de julio. Se prevé que este modelo llegue pronto al mercado uzbeko y se convierta en uno de los accesorios más populares en su categoría de precio.