Airbus prueba el A350-1000ULR, el avión con mayor alcance del mundo

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Airbus prueba el A350-1000ULR, el avión con mayor alcance del mundo

Una revolución está ocurriendo en el mundo de la aviación: Airbus ha comenzado las pruebas de vuelo de su más reciente y único desarrollo, el Airbus A350-1000ULR, diseñado para distancias ultra largas. Se espera que esta aeronave sea el único avión de pasajeros capaz de conectar directamente dos extremos del mundo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Creado como parte del proyecto Project Sunrise desarrollado por la aerolínea australiana Qantas, este avión está realizando su primer vuelo de prueba desde Toulouse hasta Melbourne. Esta distancia de aproximadamente 17 000 kilómetros es uno de los hitos más importantes en la historia de la aviación civil, y los ingenieros de Airbus están probando la resistencia de todos los sistemas en distancias ultra largas durante el vuelo.

Project Sunrise: Vuelos de récord

Según información de ixbt.com, la aeronave con matrícula F-WULR, que se encuentra en pruebas, ya ha superado los 13 000 kilómetros. La característica principal de este modelo son los cambios en su sistema de combustible. Los ingenieros han instalado un tanque de combustible central adicional, lo que le permite volar sobre la mitad del planeta sin escalas.

Para cubrir una distancia tan enorme, se han revisado el peso total y la capacidad de pasajeros del avión. El modelo Airbus A350-1000ULR está diseñado para solo 238 pasajeros, lo cual es mucho menos que los modelos A350 estándar. Sin embargo, este cambio sirve para crear la máxima comodidad y un espacio amplio para cada pasajero en la cabina.

La aerolínea Qantas ha encargado 12 unidades de este tipo de avión. Según el plan, el primer avión de serie, llamado Vega, se entregará para su uso en abril de 2027. Después de esto, se espera la apertura de los vuelos regulares más largos del mundo: las rutas Sídney-Londres y Sídney-Nueva York.

Una nueva página en la historia de la aviación

La duración de estos vuelos superará las 20 horas. En un momento en que Uzbekistan Airways también está enriqueciendo su flota con aviones de largo alcance modernos como el Airbus A350 y el Boeing 787 Dreamliner, este salto tecnológico en la aviación mundial facilitará aún más los viajes intercontinentales en el futuro.

El nuevo Airbus A350-1000ULR destaca no solo por su alcance, sino también por su eficiencia ecológica. Los motores modernos y los materiales compuestos ligeros ayudan a reducir el consumo de combustible, lo que hace que los vuelos de ultra larga distancia sean económicamente rentables.

En conclusión, el éxito del proyecto Project Sunrise permitirá a los pasajeros ahorrar tiempo y llegar a su destino sin escalas. Sin duda, esto marcará una nueva era en el desarrollo del turismo internacional y las relaciones comerciales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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