Se revelarán las startups más prometedoras de Australia: Asociación entre TechCrunch y Stripe

Una de las publicaciones tecnológicas más influyentes del mundo, TechCrunch, trae su famoso concurso Startup Battlefield a Australia. Organizado en asociación con Stripe, este evento tiene como objetivo descubrir los nuevos proyectos más talentosos y prometedores del país. Como parte del Stripe Tour que se llevará a cabo en Sídney el 19 de agosto, ocho startups finalistas defenderán sus ideas ante inversores, periodistas y la amplia comunidad tecnológica. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El concurso Startup Battlefield es considerado uno de los escenarios más prestigiosos del mundo para las startups. Hasta la fecha, esta competencia ha servido como plataforma de lanzamiento para más de 1,700 empresas que hoy valen miles de millones de dólares, como Dropbox, Cloudflare, Discord y Trello. Estos proyectos han recaudado un total de 32 mil millones de dólares en inversiones, y 250 de ellos han sido adquiridos por grandes corporaciones.

Lucha por la victoria y premios principales

El ganador del concurso no solo recibirá un premio en efectivo, sino también una oportunidad única para expandirse a nivel global. El primer lugar obtendrá 15,000 dólares en créditos de pago de Stripe, junto con un pase para la prestigiosa conferencia TechCrunch Disrupt que se celebrará en San Francisco en 2026. Los ganadores del segundo y tercer lugar recibirán 5,000 y 2,000 dólares en créditos de Stripe, respectivamente.

Entrar en la lista Startup Battlefield 200 como parte de TechCrunch Disrupt 2026 es la vía más rápida para que cualquier startup acceda al mercado global. El éxito del anterior ganador, el proyecto HealthMatch, que actualmente está valorado en más de 25 millones de dólares y atiende a millones de pacientes en todo el mundo, demuestra la eficacia de esta plataforma.

Jurado: Una combinación de experiencia y análisis

Uno de los factores más importantes que determinan el éxito de un proyecto es el jurado. En la edición de este año, el concurso será evaluado por los representantes más destacados del ecosistema de startups de Australia. Entre ellos se encuentra Jasmine Liew de Stripe, quien cuenta con una vasta experiencia en la expansión de negocios a nivel global y en la infraestructura de pagos del comercio moderno.

El jurado también incluye al socio de capital de riesgo e inversor ángel activo Brendan Hill, así como al experimentado emprendedor Jarron Aizen. Mientras que Hill evalúa los proyectos con una visión de inversor, Aizen plantea las preguntas más complejas basándose en su propia experiencia sobre los desafíos de construir una startup. Esto garantiza que solo se seleccionen los proyectos más sólidos y viables.

Este evento es un hito importante no solo para los participantes, sino para todo el sector tecnológico de la región. Para los fundadores de startups e inversores de Uzbekistán, seguir estos formatos internacionales, aprender los estándares globales y adquirir experiencia para participar en el futuro en este tipo de plataformas es de gran importancia.