La batalla por Yan Diomande: los gigantes europeos listos para gastar 100 millones de euros

El mercado de fichajes en el fútbol europeo entra en una fase intensa. La lucha por el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, ha atraído a los equipos más prestigiosos del continente. Según la información publicada por Bild, Arsenal, Manchester City y Real Madrid han manifestado estar dispuestos a pagar los 100 millones de euros que el Liverpool ofreció por el jugador. Así lo informa Goal.com señala .

Inicialmente, el Liverpool lideraba la carrera por este fichaje, pero la oferta oficial de 100 millones de euros de los 'reds' fue rechazada por los representantes de la Bundesliga. A pesar de ello, el talento y el brillante futuro de Diomande han incitado a otros grandes clubes a actuar con determinación. Actualmente, la lucha por este extremo marfileño se ha convertido en una verdadera batalla de mercado.

Planes y objetivos de los clubes

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, busca reforzar su línea de ataque tras la salida de Leandro Trossard y ve en Diomande al candidato principal. Por su parte, el Manchester City y el Real Madrid consideran al jugador como uno de los talentos más singulares de su generación y siguen su situación de cerca. Ambos clubes tienen la capacidad financiera para satisfacer las demandas del RB Leipzig.

Sin embargo, la prioridad para el jugador sigue siendo el Paris Saint-Germain (PSG). Según Goal.com, Yan Diomande ya ha acordado los términos personales de un contrato con los campeones de Francia hasta 2031. A pesar de esto, el hecho de que el PSG aún no haya enviado una oferta oficial al club alemán retrasa la finalización del traspaso.

Se dice que el jefe de Red Bull, Oliver Mintzlaff, y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, se reunieron durante la final de la Copa del Mundo en Nueva York. Se especula que ambos directivos mantuvieron las primeras conversaciones sobre el futuro del extremo. El RB Leipzig sabe que será difícil retener a su estrella, pero buscan aumentar aún más el precio.

Precio y condiciones de traspaso

La directiva del RB Leipzig valora a su activo en al menos 120 millones de euros. Además, los alemanes quieren incluir una cláusula para mantener al jugador cedido un año más. Sin embargo, el técnico del PSG, Luis Enrique, se opone rotundamente. El estratega español quiere ver a Diomande en su plantilla desde la próxima temporada y planea aumentar su potencial ofensivo de inmediato.

Por ahora, la situación sigue siendo incierta. Si el PSG retrasa sus pasos oficiales, los clubes de la Premier League o el Real Madrid podrían aprovechar la situación para cerrar el fichaje a su favor. Yan Diomande, con toda probabilidad, continuará su carrera en una de las cinco grandes ligas de Europa.