La batalla por Yan Diomande: los gigantes europeos listos para gastar 100 millones de euros

·57·Deportes
La batalla por Yan Diomande: los gigantes europeos listos para gastar 100 millones de euros

El mercado de fichajes en el fútbol europeo entra en una fase intensa. La lucha por el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, ha atraído a los equipos más prestigiosos del continente. Según la información publicada por Bild, Arsenal, Manchester City y Real Madrid han manifestado estar dispuestos a pagar los 100 millones de euros que el Liverpool ofreció por el jugador. Así lo informa Goal.com señala .

Inicialmente, el Liverpool lideraba la carrera por este fichaje, pero la oferta oficial de 100 millones de euros de los 'reds' fue rechazada por los representantes de la Bundesliga. A pesar de ello, el talento y el brillante futuro de Diomande han incitado a otros grandes clubes a actuar con determinación. Actualmente, la lucha por este extremo marfileño se ha convertido en una verdadera batalla de mercado.

Planes y objetivos de los clubes

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, busca reforzar su línea de ataque tras la salida de Leandro Trossard y ve en Diomande al candidato principal. Por su parte, el Manchester City y el Real Madrid consideran al jugador como uno de los talentos más singulares de su generación y siguen su situación de cerca. Ambos clubes tienen la capacidad financiera para satisfacer las demandas del RB Leipzig.

Sin embargo, la prioridad para el jugador sigue siendo el Paris Saint-Germain (PSG). Según Goal.com, Yan Diomande ya ha acordado los términos personales de un contrato con los campeones de Francia hasta 2031. A pesar de esto, el hecho de que el PSG aún no haya enviado una oferta oficial al club alemán retrasa la finalización del traspaso.

Se dice que el jefe de Red Bull, Oliver Mintzlaff, y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, se reunieron durante la final de la Copa del Mundo en Nueva York. Se especula que ambos directivos mantuvieron las primeras conversaciones sobre el futuro del extremo. El RB Leipzig sabe que será difícil retener a su estrella, pero buscan aumentar aún más el precio.

Precio y condiciones de traspaso

La directiva del RB Leipzig valora a su activo en al menos 120 millones de euros. Además, los alemanes quieren incluir una cláusula para mantener al jugador cedido un año más. Sin embargo, el técnico del PSG, Luis Enrique, se opone rotundamente. El estratega español quiere ver a Diomande en su plantilla desde la próxima temporada y planea aumentar su potencial ofensivo de inmediato.

Por ahora, la situación sigue siendo incierta. Si el PSG retrasa sus pasos oficiales, los clubes de la Premier League o el Real Madrid podrían aprovechar la situación para cerrar el fichaje a su favor. Yan Diomande, con toda probabilidad, continuará su carrera en una de las cinco grandes ligas de Europa.

FichajesYan DiomandeReal MadridArsenalFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Al Hilal ficha a Crysencio Summerville por 65 millones de eurosAl Hilal ficha a Crysencio Summerville por 65 millones de eurosHoy, 01:23El Manchester United golea 5-0 en NoruegaEl Manchester United golea 5-0 en NoruegaAyer, 23:52El Real gana en el minuto 81: Mastantuono brilla...El Real gana en el minuto 81: Mastantuono brilla...Ayer, 23:50El Manchester City quiere fichar a Pedro Neto para sustituir a SavinhoEl Manchester City quiere fichar a Pedro Neto para sustituir a SavinhoAyer, 23:47Rodri quiere fichar por el Real Madrid: su precio ya ha salido a la luzRodri quiere fichar por el Real Madrid: su precio ya ha salido a la luzAyer, 22:26El Liverpool ve a Christian Pulisic como el sustituto ideal de Mohamed SalahEl Liverpool ve a Christian Pulisic como el sustituto ideal de Mohamed SalahAyer, 22:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso