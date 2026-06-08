Los radiotelescopios no encuentran rastros de tecnología en el objeto interestelar 3I/ATLAS

Los astrónomos no pudieron detectar signos de actividad artificial en 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar en visitar nuestro Sistema Solar. Los investigadores del Instituto SETI (Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre) llegaron a esta conclusión tras analizar las señales de radio del objeto utilizando el Allen Telescope Array en California. El cometa 3I/ATLAS fue registrado por primera vez por el sistema ATLAS el 1 de julio de 2025, lo que lo convierte en el tercer visitante interestelar confirmado después de 1I/ʻOumuamua y el cometa 2I/Borisov. Según Ixbt.com informa .

Aunque 3I/ATLAS exhibió características cometarias típicas al emitir gas y polvo a medida que se acercaba al Sol, el equipo de SETI realizó un escaneo estándar en busca de marcadores tecnológicos. En el estudio participaron expertos del proyecto Breakthrough Listen, del Berkeley SETI Research Center y del Jodrell Bank Centre for Astrophysics. Las observaciones duraron más de siete horas en el rango de frecuencias de 1 a 9 GHz.

Durante el análisis, el sistema registró cerca de 74 millones de señales de banda estrecha, pero la mayoría resultaron ser interferencias de radio. Después del filtrado, se inspeccionaron visualmente 211 señales candidatas y ninguna se confirmó como artificial. Los investigadores tenían la capacidad de detectar cualquier transmisor con una potencia superior a 10¹⁰ vatios cerca de 3I/ATLAS.

Según Sofia Sheikh, una de las autoras del proyecto, tales observaciones crean una base metodológica importante para distinguir anomalías raras de procesos naturales en el futuro. Los científicos también señalaron que, con el tiempo, sondas como Voyager podrían convertirse en objetos interestelares y marcadores tecnológicos para otros sistemas. Este experimento demostró una vez más la capacidad de los instrumentos de radio modernos para responder rápidamente a los objetos interestelares.