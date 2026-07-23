Prohibiciones en la App Store y Google Play: la demanda de servicios rusos aumenta drásticamente

Las restricciones impuestas por las principales plataformas tecnológicas occidentales a los productos informáticos rusos han llevado a un resultado inesperado. Se observa que la demanda de los usuarios por descargar aplicaciones eliminadas de la App Store y Google Play se ha multiplicado varias veces. Esta situación demuestra que las prohibiciones en el mercado digital no siempre producen el efecto esperado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los datos proporcionados por la publicación rusa "Kommersant", tras la desaparición del mensajero Max de la plataforma Google Play, el número de búsquedas sobre él aumentó 1,8 veces en los primeros tres días. Los análisis del servicio "Vordstat" muestran que los usuarios buscan activamente fuentes alternativas mediante palabras clave como "skachat Max" o "descargar Max".

La popularidad tras las prohibiciones

La situación con los servicios que forman parte del ecosistema VK es similar. Después de que Apple eliminara una serie de aplicaciones populares de su App Store, el interés por estos programas no disminuyó, sino que aumentó. En particular, el índice de búsqueda de la red social "Vkontakte" aumentó un 46 %, y el interés por la aplicación "Odnoklassniki" casi se duplicó.

Según los expertos, la razón principal de este crecimiento repentino es la preocupación de los usuarios. Tan pronto como las aplicaciones se eliminan de las tiendas oficiales, la gente intenta instalarlas en sus dispositivos o conservar las versiones ya instaladas. Esto aumenta artificialmente la tendencia de descarga en las estadísticas generales.

Lista de servicios eliminados

Cabe recordar que a principios de junio de este año, el mensajero Max fue eliminado de la tienda Google Play. Poco después, el 25 de junio, Apple también llevó a cabo una "limpieza" a gran escala en su plataforma. Como resultado, los siguientes servicios fueron eliminados de la App Store:

Las redes sociales VKontakte y Odnoklassniki;

Las plataformas Dzen y VK Video;

Los servicios VK Muzika y VK Znakomstva;

El servicio de correo Mail.ru y sus aplicaciones auxiliares.

Estos procesos también son importantes para los usuarios de Uzbekistán, ya que el país cuenta con una audiencia considerable de usuarios de los servicios VK y Mail.ru. La ausencia de aplicaciones en las tiendas oficiales puede obligar a los usuarios locales a buscar archivos en formato APK o a migrar a servicios alternativos (como Telegram o Gmail).

Actualmente, las empresas informáticas rusas recomiendan a sus usuarios descargar las aplicaciones directamente desde sus sitios web o desde tiendas de aplicaciones alternativas como RuStore. Sin embargo, los expertos recuerdan la necesidad de seguir las reglas de ciberseguridad al descargar programas de fuentes no oficiales, debido al riesgo de que software malicioso (virus) entre en los dispositivos.