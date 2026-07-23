Samsung revoluciona el mundo de los smartphones: el Galaxy Z Fold 8 ha sido presentado oficialmente

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Samsung revoluciona el mundo de los smartphones: el Galaxy Z Fold 8 ha sido presentado oficialmente

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha presentado oficialmente su nueva obra maestra de ingeniería: el smartphone plegable Galaxy Z Fold 8. Se espera que este dispositivo se convierta en uno de los buques insignia más delgados y ligeros no solo en la historia de la marca, sino en toda la industria móvil. Según ixbt.com, el nuevo modelo cuenta con un diseño y unas especificaciones técnicas radicalmente diferentes a las de sus predecesores, llevando la competencia en el mercado a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com informa .

La apariencia del smartphone ha cambiado significativamente: el cuerpo es más ancho y tiene un formato cercano al cuadrado. El aspecto más sorprendente del dispositivo son sus dimensiones. Desplegado, el Galaxy Z Fold 8 tiene un grosor de solo 4,5 mm y pesa apenas 206 gramos. Estas cifras garantizan una comodidad récord entre los smartphones plegables y lo sitúan al mismo nivel que los smartphones monobloque convencionales.

Nuevos materiales y tecnología de pantalla

Los ingenieros de Samsung han logrado esta vez minimizar al máximo la marca del pliegue en la pantalla. Para ello, la empresa ha utilizado por primera vez un material innovador llamado Flex Titanium. La pantalla plegable interna de 7,6 pulgadas es ahora más resistente y plana gracias a este material. El dispositivo también cuenta con un cuerpo blanco y un moderno módulo de doble cámara.

Tecnológicamente, el Galaxy Z Fold 8 está equipado con los procesadores más potentes de su categoría. El paquete también incluye un cargador original de la marca Samsung. Esta es una novedad inesperada y agradable para los compradores, en un contexto donde los accesorios han sido eliminados de las cajas de los buques insignia en los últimos años.

Competencia futura con Apple

Según los expertos, el modelo Galaxy Z Fold 8 será el principal competidor del smartphone plegable iPhone Ultra, cuya presentación por parte de Apple se espera para septiembre de 2026. Según los rumores, el dispositivo de Apple tendrá una pantalla de 7,8 pulgadas y competirá directamente con los altos estándares establecidos por Samsung. Actualmente, Samsung busca mantener su liderazgo en el mercado con sus modelos Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Inmediatamente después de la presentación, comenzaron las preventas de los nuevos smartphones y relojes inteligentes de la marca en varias regiones, incluido el mercado ruso. Se espera que estos dispositivos lleguen al mercado uzbeko en las próximas semanas. La nueva generación Galaxy Z Fold 8 se convertirá sin duda en el gadget más atractivo tanto para los entusiastas de la tecnología como para los profesionales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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