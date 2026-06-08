Antifraude 2.0: Reembolso completo para víctimas de fraude

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Antifraude 2.0: Reembolso completo para víctimas de fraude

El 9 de junio de 2026, la Duma Estatal examinará el paquete de medidas actualizado «Antifraude 2.0». El proyecto de ley ha sido revisado significativamente para su segunda lectura y se espera que sea aprobado definitivamente el mismo día. Así lo informó Kommersant, citando sus fuentes. Ixbt.com informa .

La novedad más importante del documento es la norma que exige la compensación total de los fondos robados a las víctimas de fraude si un banco o un operador de telecomunicaciones no previene el robo. Se eliminaron varias reglas controvertidas de la versión final del proyecto de ley, pero el documento se complementó con nuevos mecanismos de protección.

Según las nuevas normas, se prohibirá el intercambio de tarjetas SIM al estilo «revólver»: los contratos de servicios de telecomunicaciones solo podrán rescindirse después de 90 días. Esta medida tiene como objetivo combatir el fraude realizado mediante números de un solo uso.

Si se roban fondos de la cuenta de un abonado debido al incumplimiento de sus obligaciones por parte de un operador de telecomunicaciones, la empresa debe reembolsar esta cantidad de acuerdo con el procedimiento establecido por el gobierno. Se está introduciendo una norma similar para los bancos. Se espera que las normas de pago de indemnificaciones entren en vigor el 1 de marzo de 2027.

AntifraudeSeguridadBancoTarjeta SIMLegislación
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Abror Shuhratov
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