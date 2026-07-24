«Revolución en la aviación»: el primer avión híbrido es probado con éxito a 9000 metros de altura

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«Revolución en la aviación»: el primer avión híbrido es probado con éxito a 9000 metros de altura

Ha ocurrido un hecho histórico sin precedentes en la aviación comercial mundial: GE Aerospace, en colaboración con la NASA, Boeing y BETA Technologies, ha probado con éxito por primera vez un avión con un sistema de propulsión híbrido-eléctrico a la altitud de crucero de los aviones de pasajeros. Este avión, que cruzó el océano Atlántico, no solo operó sin errores durante más de 2 horas en vuelo, sino que también demostró su capacidad para recargar sus baterías durante el trayecto.

Zamin.uz presenta los detalles de este vuelo revolucionario en el sector de la aviación y las nuevas posibilidades de los aviones del futuro.

Dos motores en un mismo sistema: ¿Cómo fue la prueba?

En el Reino Unido, para esta prueba realizada antes del famoso salón aeronáutico de Farnborough, se utilizó un Saab 340B turbohélice especialmente modificado. Durante la prueba, el avión alcanzó una altitud de más de 9,1 kilómetros (9000 metros) — exactamente la zona de vuelo de crucero de los aviones de pasajeros habituales.

Los ingenieros señalan:

A diferencia de los aviones pequeños totalmente eléctricos, este sistema híbrido combina una turbina de gas tradicional y un motor eléctrico de alto voltaje. El sistema distribuye automáticamente la carga entre ambas fuentes durante las distintas fases del vuelo, reduciendo drásticamente el consumo de combustible.

Avión convencional y avión híbrido: Principales diferencias

Indicadores y factores

Avión de pasajeros tradicional

Avión híbrido de GE Aerospace

Fuente de energía

Solo combustible de aviación (queroseno)

Queroseno + sistema eléctrico de clase megavatio

Capacidad de carga

No disponible

Recarga la batería durante el vuelo

Eficiencia ecológica y económica

Alto consumo de combustible y emisiones

Ahorro de combustible, reducción de emisiones

Altitud de vuelo

9 000 – 11 000 metros

9 100 metros (probado con éxito por primera vez)

Vuelo transatlántico sobre el océano Atlántico

Tras las pruebas iniciales en EE. UU., este avión experimental voló en modo híbrido a través del océano Atlántico hasta el Reino Unido.Durante el vuelo, las baterías suministradas por BAE Systems y el sistema de góndola especial desarrollado por Aurora Flight Sciences, propiedad de Boeing, mostraron resultados perfectos.

  • Doble función del motor eléctrico: No solo hizo girar la hélice para impulsar el avión, sino que también actuó como generador durante el vuelo, recargando las baterías.

  • Sistema de refrigeración: Se instalaron intercambiadores de calor especiales para los equipos eléctricos de alta potencia y los inversores para evitar el sobrecalentamiento.

¿Comenzará la era de los vuelos baratos y sin emisiones?

Según los expertos, esta prueba ayudará en los próximos años a replantear totalmente la aviación comercial y a reducir el precio de los billetes gracias al ahorro de combustible.

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¿Crees que en los próximos 10 años los aviones híbridos y eléctricos podrán sustituir por completo a los aviones convencionales? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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