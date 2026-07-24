«Cadena militar secreta»: Revelada la razón de los ataques nocturnos contra los almacenes de Wildberries

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«Cadena militar secreta»: Revelada la razón de los ataques nocturnos contra los almacenes de Wildberries

En la noche del 24 de julio, los enormes centros logísticos de Wildberries, el mercado más grande de Rusia y la Crimea anexionada, fueron blanco simultáneo de drones. Las llamas y el humo negro que salían de los almacenes en las regiones de Leningrado, Tver y Simferópol envolvieron toda la zona. ¿Por qué se destruyen los almacenes de un simple mercado que sirve a la población civil, y qué secreto reveló Zelenski al respecto?

Zamin.uz ha recopilado los detalles de los ataques nocturnos sucesivos y las verdaderas razones militares detrás de ellos.

Llamas en San Petersburgo, Tver y Crimea: ¿Qué ocurrió durante la noche?

Según los vídeos publicados por fuentes abiertas y testigos, el golpe más duro afectó al centro logístico situado en el distrito de Vsevolozhsk, en las afueras de San Petersburgo. Tras el espeso humo negro que se elevaba sobre la ciudad y una serie de explosiones, la dirección de Wildberries se vio obligada a suspender temporalmente las actividades de las instalaciones.

Extracto del comunicado de prensa de Wildberries:

«En San Petersburgolas actividades de los complejos logísticos de Shushary y Utkina Zavod fueron suspendidas temporalmente por seguridad. Los empleados del centro de clasificación de Simferópol fueron evacuados de urgencia ».

Además, según el canal de Telegram «Crimean Wind», un ataque a una subestación eléctrica en Sudak dejó a la población sin electricidad ni agua.

10 % de pérdidas: ¿Cuál es la magnitud de los ataques?

Según estimaciones de DW y el periódico «Kommersant», este no es el primer ataque contra la infraestructura del mercado. Tras estos golpes sucesivos, la empresa perdió casi el 10 % de su capacidad logística total.

Zonas afectadas

Consecuencias y estado de las instalaciones

Región de Leningrado y San Petersburgo

Actividades logísticas suspendidas, focos de incendio observados

Simferópol y Tver

Almacenes dañados, personal evacuado

Elektrostal y Kotovsk

8 muertos y unos 50 heridos en ataques anteriores

Krasnodar y Nevinnomyssk

Almacenes gravemente destruidos y fuera de servicio anteriormente

«No es un simple almacén»: ¿Por qué Zelenski atacó a Wildberries?

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó estos ataques como una respuesta adecuada a los bombardeos rusos contra infraestructuras civiles. Pero esa no es la única razón.

Volodímir Zelenski:

«Estos centros logísticos se utilizan en la cadena de suministro de componentes destinados a la producción de drones y equipos de navegación para la industria militar rusa, eludiendo las sanciones ».

Por lo tanto, según Kiev, los almacenes que transportan mercancías civiles se han convertido en realidad en nodos logísticos secretos al servicio del complejo militar-industrial.

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El campo de batalla ya no se limita a la línea del frente; ahora se extiende a las grandes redes comerciales y logísticas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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