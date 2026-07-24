Príncipe saudí hallado muerto en el baño de un hotel de cinco estrellas

Arabia Saudita Se informó que el príncipe Abdullah bin Fahd bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi Al Saud, un pariente lejano de la familia real de 29 años, falleció en el prestigioso hotel Marriott de Londres. Según el diario «The Telegraph», los detalles del incidente no se revelaron durante casi ocho meses.

Según el examen forense, el nivel de alcohol en la sangre del príncipe era varias veces superior al normal. También se detectaron rastros de GHB, cannabis, Xanax y otros sedantes en su organismo. Los expertos indicaron que la mezcla de estas sustancias provocó un paro cardíaco.

Según la investigación, el príncipe se había alojado en el hotel por una semana. Fue encontrado inconsciente en el baño de la habitación, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, no fue posible salvarle la vida.

Se supo que anteriormente había recibido tratamiento por adicción al alcohol y a los medicamentos. Durante la investigación no se encontraron indicios de asesinato, intervención de terceros o suicidio. Según la conclusión oficial, la muerte fue causada por un paro cardíaco derivado del consumo simultáneo de alcohol y varias sustancias psicoactivas.