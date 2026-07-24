Samsung Galaxy Z Fold 8 y iPhone 17 Pro Max: ¿Cuál es la ventaja de la pantalla plegable?

La competencia entre los dos gigantes del mercado de smartphones, Samsung y Apple, sube de nivel. Una nueva comparativa en video publicada por el reconocido insider Ice Universe analiza las capacidades del Samsung Galaxy Z Fold 8 frente al aún no presentado iPhone 17 Pro Max. Este análisis destaca las ventajas clave de los smartphones plegables frente a los flagships tradicionales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los resultados, el Samsung Galaxy Z Fold 8 ofrece una superficie de pantalla mucho mayor que el iPhone 17 Pro Max cuando está desplegado. Esto es especialmente útil para la multitarea, ver videos y consumir contenido. Por ejemplo, al buscar imágenes, el dispositivo Samsung muestra los datos en cuatro columnas, mientras que en la pantalla del iPhone solo caben dos. Esto duplica la velocidad de recepción de información para el usuario.

Cuerpo ligero y facilidad de uso

Técnicamente, el Samsung Galaxy Z Fold 8 impresiona no solo por el tamaño de su pantalla, sino también por su peso. A pesar de su gran pantalla, el nuevo dispositivo plegable resultó ser significativamente más ligero que el flagship de Apple. Esto demuestra el arduo trabajo de los ingenieros de Samsung en los materiales del cuerpo y la arquitectura interna. Según Ice Universe, también se han realizado mejoras importantes en la tecnología de pantalla del Galaxy Z Fold 8, optimizando la calidad de imagen.

Apple también se prepara seriamente para entrar en el mercado de los smartphones plegables. Según los rumores, el primer iPhone tipo "libro" del gigante de Cupertino contaría con una pantalla interna de 7,8 pulgadas. Sin embargo, se estima que el precio de este innovador producto será bastante elevado, superando los 2000 dólares. Esto podría darle a Samsung una ventaja competitiva en su política de precios.

Desafíos de producción

Se dice que Foxconn, socio de producción de Apple, está enfrentando problemas técnicos en el desarrollo del iPhone Ultra y los modelos plegables. Actualmente, los ingenieros están realizando los ajustes finales en el proceso de fabricación. Esta situación podría retrasar la entrada de Apple al mercado de dispositivos plegables o afectar el costo final del producto.

El interés por los smartphones plegables sigue creciendo. Mientras que la serie Fold de Samsung ya cuenta con una base de fans consolidada, los seguidores de Apple esperan con ansias el primer gadget plegable de la marca. La ligereza y funcionalidad del Galaxy Z Fold 8 lo convierten no solo en un dispositivo de entretenimiento, sino también en una herramienta de trabajo eficiente para profesionales.