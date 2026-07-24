Una mujer casi pierde un dedo debido a su anillo de bodas

Los médicos del Centro de Microcirugía de la Mano del Hospital Clínico Yeramishantsev de Moscú lograron salvar el dedo de una mujer que sufrió una grave lesión debido a su anillo de bodas. Así lo informó el servicio de prensa del Departamento de Salud de la capital.

Se supo que, mientras trabajaba en su casa de campo, el anillo de bodas de la mujer se enganchó en una parte saliente de una pared. Al intentar retirar la mano bruscamente, el anillo ejerció una fuerte presión sobre el dedo, provocando que su dedo anular quedara casi completamente arrancado.

El microcirujano Alexander Sukhinine destacó que, en lesiones tan graves, es fundamental restablecer la circulación sanguínea lo antes posible. Durante una compleja cirugía, los médicos lograron restaurar con éxito los huesos, tendones, nervios, vasos sanguíneos y tejidos blandos.

Actualmente, la mujer se encuentra realizando un curso de rehabilitación con el objetivo de recuperar completamente la funcionalidad del dedo.

Georgiy Nazaryan, jefe del Centro de Microcirugía de la Mano, recomendó quitarse anillos y otras joyas durante trabajos con alto riesgo de lesiones, como jardinería o construcción. Según él, en tales situaciones, el anillo no se desliza del dedo, sino que tira de los tejidos blandos, pudiendo causar heridas muy graves.