Una mujer casi pierde un dedo debido a su anillo de bodas

·1.2K·Mundo
Una mujer casi pierde un dedo debido a su anillo de bodas

Los médicos del Centro de Microcirugía de la Mano del Hospital Clínico Yeramishantsev de Moscú lograron salvar el dedo de una mujer que sufrió una grave lesión debido a su anillo de bodas. Así lo informó el servicio de prensa del Departamento de Salud de la capital.

Se supo que, mientras trabajaba en su casa de campo, el anillo de bodas de la mujer se enganchó en una parte saliente de una pared. Al intentar retirar la mano bruscamente, el anillo ejerció una fuerte presión sobre el dedo, provocando que su dedo anular quedara casi completamente arrancado.

El microcirujano Alexander Sukhinine destacó que, en lesiones tan graves, es fundamental restablecer la circulación sanguínea lo antes posible. Durante una compleja cirugía, los médicos lograron restaurar con éxito los huesos, tendones, nervios, vasos sanguíneos y tejidos blandos.

Actualmente, la mujer se encuentra realizando un curso de rehabilitación con el objetivo de recuperar completamente la funcionalidad del dedo.

Georgiy Nazaryan, jefe del Centro de Microcirugía de la Mano, recomendó quitarse anillos y otras joyas durante trabajos con alto riesgo de lesiones, como jardinería o construcción. Según él, en tales situaciones, el anillo no se desliza del dedo, sino que tira de los tejidos blandos, pudiendo causar heridas muy graves.

Una mano humana con los dedos hinchados sobre un fondo azul.
MoscúAlexander SukhinGeorgy Nazaryan
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las declaraciones de Drapatiy provocan un escándalo: ¿cómo respondió Moscú?Las declaraciones de Drapatiy provocan un escándalo: ¿cómo respondió Moscú?Hoy, 00:32Por qué Marc Cucurella nunca se corta el cabello: La razón que hizo llorar a muchosPor qué Marc Cucurella nunca se corta el cabello: La razón que hizo llorar a muchosHoy, 00:14Otra hija de Angelina Jolie quiere renunciar al apellido de Brad PittOtra hija de Angelina Jolie quiere renunciar al apellido de Brad PittAyer, 22:43Un perro «delata» a un deudor de pensión alimenticia escondido en un sofá (video)Un perro «delata» a un deudor de pensión alimenticia escondido en un sofá (video)Ayer, 22:35Monedas de oro revelan un secreto marítimo de 30 añosMonedas de oro revelan un secreto marítimo de 30 añosAyer, 22:34Un activista termina su huelga de hambre tras 26 díasUn activista termina su huelga de hambre tras 26 díasAyer, 21:09
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes