SpaceX toma una decisión inesperada: se pospone el 13º vuelo de Starship

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SpaceX toma una decisión inesperada: se pospone el 13º vuelo de Starship

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, se vio obligada a posponer el próximo vuelo de prueba de su sistema Starship, su cohete más grande y potente. Programada inicialmente para el 23 de julio, esta misión se retrasó un día debido a condiciones meteorológicas desfavorables. Aunque esta decisión fue inesperada para los entusiastas del espacio y los expertos del sector, la empresa la considera necesaria para garantizar la seguridad y la precisión de los datos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información proporcionada por el sitio ixbt.com, la causa del aplazamiento del vuelo no fue un fallo técnico en el cohete, sino la situación meteorológica. Los especialistas de SpaceX tenían como objetivo capturar imágenes de alta resolución del escudo térmico de la nave desde tierra durante el vuelo. Sin embargo, el cielo nublado y la baja visibilidad impidieron llevar a cabo esta importante tarea científica.

Protección térmica y prueba de presión dinámica

El objetivo principal de este 13º vuelo de prueba es estudiar cómo se comporta la nave Starship bajo la alta presión dinámica que se genera al atravesar las capas densas de la atmósfera. Cuando el cohete asciende a gran velocidad, la carga sobre su estructura alcanza su punto máximo. Por ello, para los ingenieros es fundamental analizar visualmente el estado de la capa de protección.

Los representantes de SpaceX explicaron que, sin imágenes de calidad, el valor científico de la misión disminuye considerablemente. La empresa espera que en el próximo intento las condiciones meteorológicas sean casi ideales. Esto permitirá no solo un lanzamiento exitoso, sino también la recopilación completa de todos los datos telemétricos.

Proceso de preparación y nueva fecha

Antes de la cancelación del vuelo, el equipo de SpaceX había completado el proceso de carga de combustible del propulsor Super Heavy Booster 20. Además, el sistema de funcionamiento de los motores fue sometido a una revisión completa y quedó listo para el despegue. Sin embargo, los datos meteorológicos recibidos a última hora cambiaron los planes.

Según el nuevo calendario, se espera que el vuelo de Starship se realice el 24 de julio. Esta serie de pruebas es de importancia crucial para SpaceX en sus proyectos de llevar humanos a Marte y explorar la Luna. Cada retraso se considera una oportunidad adicional para perfeccionar el sistema.

Este proceso también es de gran interés para los entusiastas de las tecnologías espaciales, ya que se espera que Starship reduzca drásticamente los costes de poner satélites en órbita en el futuro. Actualmente, el mundo entero tiene la mirada puesta en el polígono de Starbase en Texas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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