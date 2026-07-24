A partir del 1 de agosto, el gas será gratuito para los automóviles en Irán

A partir del 1 de agosto, el gas se distribuirá de forma gratuita para los automóviles en Irán. Así lo informó la agencia de noticias Tasnim.

Se informa que el gobierno está lanzando una campaña especial con el objetivo de apoyar a la población, reducir los costos de transporte y disminuir el consumo de gasolina. En este sentido, se inicia la campaña «Unidos por Irán: gas gratuito para el pueblo iraní», con la participación de más de mil estaciones de servicio en todo el país.

Las autoridades destacan que esta iniciativa busca fomentar un uso más racional de los recursos energéticos y aliviar los gastos de los ciudadanos. La campaña comenzará oficialmente el 1 de agosto e incluirá estaciones de servicio en diversas regiones del país.